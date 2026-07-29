У Литві знайдено таємний тунель із Білорусі

До пошуку тунелю долучили польських фахівців, які використали спеціальне обладнання для виявлення підземних ходів

Литовські прикордонники виявили підземний тунель, який веде з Білорусі. За попередньою версією, його могли готувати для незаконного переправлення мігрантів через державний кордон. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на LRT.lt.

Підземний хід виявили минулої середи у Варенському районі на південному сході Литви. Під час патрулювання прикордонники зафіксували вібрації ґрунту, які могли свідчити про прокладання тунелю з боку Білорусі.

Для перевірки цієї інформації литовські правоохоронці залучили польських фахівців зі спеціальним обладнанням для пошуку підземних ходів. Після буріння контрольного отвору вони підтвердили наявність тунелю, який на той момент ще не мав виходу на територію Литви.

За даними VSAT, діаметр підземного ходу становить близько одного метра, а глибина залягання – приблизно 1,5 метра.

У прикордонній службі наголосили, що це вже не перший подібний випадок. Раніше аналогічні тунелі виявляли як у Литві, так і в Польщі. За даними правоохоронців, їх використовували для контрабанди товарів і незаконального переправлення людей через білоруський кордон.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що польські прикордонники виявили на кордоні з Білоруссю підземні тунелі, які, за даними влади, використовували для незаконального переправлення мігрантів. У Польщі зазначали, що організатори нелегальної міграції постійно змінюють маршрути та способи перетину кордону, намагаючись обійти посилені заходи безпеки. Саме тому прикордонні служби Польщі та Литви дедалі частіше застосовують спеціальне обладнання для пошуку підземних ходів і посилюють контроль на найбільш уразливих ділянках кордону з Білоруссю.