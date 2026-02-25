Головна Світ Політика
Польські прикордонники виявили підземні тунелі з Білорусі

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Польські прикордонники виявили підземні тунелі з Білорусі
Польща звинуватила Росію у створенні тунельних шляхів для мігрантів
фото: The Telegraph

Варшава заявила, що через них мігрантів переправляли до ЄС, до будівництва могли залучити близькосхідних фахівців

Польські прикордонники заявили про виявлення підземних тунелів під кордоном із Білоруссю, через які, за їхніми словами, Росія та білоруська влада переправляли мігрантів до Європейського Союзу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Telegraph.

Польща заявила про нову схему переправлення мігрантів

За даними польської сторони, Мінськ шукав нові способи нелегального переправлення людей через кордон після посилення контролю та фізичних бар’єрів.

«Офіцери Підляського прикордонного підрозділу виявили загалом чотири тунелі під кордоном з Білоруссю, всі у 2025 році», – повідомила The Telegraph підполковник польських прикордонних сил Катажина Зданович. Вона додала, що тепловізійні камери та електронні системи виявлення дозволяють швидко реагувати на будь-які спроби порушення кордону, навіть якщо вони здійснюються під землею.

Тунель біля Наревки: як працювала підземна схема

Один із найбільших тунелів виявили поблизу села Наревка на сході Польщі в середині грудня. За інформацією польських служб, ним скористалися близько 180 мігрантів, переважно з Афганістану та Пакистану.

Більшість із них затримали після виходу на польську територію. За даними Варшави, тунель мав висоту близько 1,5 метра, його вхід із білоруського боку був прихований у лісі, а конструкція була укріплена бетонними стійками, щоб запобігти обваленню.

Польські прикордонники виявили підземні тунелі з Білорусі фото 1
скріншот карти Google

Експерти припустили причетність близькосхідних угруповань

Військові експерти припускають, що подібні інженерні роботи могли виконувати групи, які мають досвід будівництва підземних тунелів на Близькому Сході. Серед них називають ХАМАС у секторі Газа, «Хезболлу» в Лівані, окремі угруповання в Курдистані та, ймовірно, «Ісламську державу».

Американська військова історикиня та стратегиня докторка Лінетт Нусбахер заявила, що «правдоподібно», що виконавцями можуть бути підтримувані Іраном угруповання, такі як «Хезболла», які мають досвід будівництва подібних тунелів ще з початку 2000-х років. Експерт із фортифікаційних споруд та колишній сапер британської армії майор Роб Кемпбелл також вважає, що до робіт могли бути причетні члени ХАМАС.

Варшава попередила про ризик появи нових маршрутів

Польські чиновники зазначають, що навіть після виявлення та ліквідації тунелів існує ризик появи нових маршрутів. Заступник міністра внутрішніх справ Польщі Чеслав Мрочек заявив, що поява складних підземних переходів може свідчити про те, що прикордонна інфраструктура країни стала значно ефективнішою, змушуючи організаторів міграційних потоків шукати альтернативні способи перетину кордону.

Нагадаємо, Європейська комісія 26 лютого запускає нову фінансову ініціативу EastInvest Facility, спрямовану на підтримку регіонів ЄС, що межують із Росією, Білоруссю та Україною, які найбільше постраждали від наслідків війни.

