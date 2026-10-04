Литва знову затримала мігрантів, які намагалися потрапити з Білорусі

Литовські прикордонники шукали мігрантів у лісі з гелікоптера та зі службовими собаками

Мігранти розділилися на кілька груп, але вглиб країни просунутися не встигли

Литовські прикордонники затримали 35 чоловіків, які перетнули кордон із Білоруссю у Варенському районі на півдні країни. Для пошуку залучили гелікоптер, службових собак і спецпідрозділ «Ковас». Про це «Главком» пише з посиланням на Службу охорони державного кордону Литви.

Ввечері 1 жовтня система відеоспостереження зафіксувала, що поблизу села Катра на литовський бік зі сторони Білорусі перейшли 35 людей. Місцевість належить до Чепкельського заповідника.

Прикордонники одразу розпочали велику операцію. З повітря ліс оглядав гелікоптер, а на землі працювали прикордонники із застав Александраса Бараускаса та Кабеляй, спецпідрозділ «Ковас», кінологи зі службовими собаками й поліція. Навколишні дороги перекрили. Група розділилася, але в болотистій місцевості вглиб країни не просунулася: екіпаж гелікоптера координував дії наземних груп і вказував, де розпорошилися порушники. Усіх 35 затримали в темному лісі.

Затримані – чоловіки приблизно від 20 до 30 років. 11 із них мали документи, решта були без документів, а назвалися вони громадянами Афганістану й Іраку. Опору прикордонникам не чинили. Індивідуальна перевірка показала, що їм нічого не загрожує. До ранку 2 жовтня 29 осіб не впустили до Литви й повернули до Білорусі. Ще п’ятьох опитували, а одного, який поскаржився на здоров’я, забрала швидка допомога.

фото: VSAT

Чому ділянку охороняють без паркану

У VSAT пояснюють, що на цій ділянці встановити загородження неможливо: у Чепкельському болоті нестабільний ґрунт і природні перешкоди, тому колючий дріт («концертину») й огорожу звели не скрізь. Кордон охороняють іншими засобами, зокрема системою спостереження, яка працює ближче до стабільної смуги ґрунту вглиб країни.

Скільки нелегалів не пустили цього року

За даними VSAT, станом на 2 жовтня цього року литовські прикордонники не дали незаконно потрапити з Білорусі 1661 людині. У травні «Главком» писав про 731 такого порушника.

Подібні масові спроби вже траплялися. 1 квітня прикордонники розвернули або відвадили 35 нелегалів, більшість – також у Чепкельському заповіднику: такий показник став тоді найбільшим за добу цього року. Загальний добовий рекорд належить 31 жовтня минулого року, коли VSAT не впустила 63 людини.

Тунелі на кордоні

6 травня у Варенському районі затримали 18 нелегалів, які вийшли з тунелю, прокопаного під прикордонним парканом. Поблизу місця події зупинили автомобіль із двома громадянами України: за попередньою версією, вони могли приїхати, щоб забрати сімох нелегалів. 26 травня прикордонники не впустили ще 38 людей (36 чоловіків і двох жінок), які пробралися до країни підземним ходом із Білорусі. У липні литовці разом із польськими фахівцями виявили ще один тунель діаметром близько метра, який на той момент не мав виходу на литовську територію.

Нагадаємо, у лютому польські прикордонники повідомили про чотири тунелі під кордоном із Білоруссю, які виявили у 2025 році. Як писав «Главком», найбільшим із них, біля села Наревка, скористалися близько 180 мігрантів.