Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Литва завернула 38 мігрантів, які прорили тунель на кордоні з Білоруссю (фото)

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Литва завернула 38 мігрантів, які прорили тунель на кордоні з Білоруссю (фото)
Прикордонники повернули назад 38 мігрантів, які пробралися до Литви з Білорусі через підземну печеру
фото: VSAT
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Литовські прикордонники завернули десятки нелегалів, які пролізли через підземний тунель із Білорусі

Співробітники Державної служби прикордонної охорони Литви завадили черговій спробі прориву кордону з боку Білорусі за допомогою підземних комунікацій. Через тунель до Литви намагалися потрапити 38 нелегалів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на LRT.

Повідомляється, що інцидент стався у Шальчинінкському районі. Група з 38 мігрантів (36 чоловіків та дві жінки), які назвалися громадянами Афганістану та Ірану, намагалася непомітно потрапити на територію Литви вночі через спеціально викопаний підземний тунель.

Прикордонники виявили порушників та затримали їх після переслідування у темному лісовому масиві. Повідомляється, що лише деякі з іноземців мали при собі документи.

Прикордонники не пропустили 38 мігрантів, які в'їхали до Литви з Білорусі через підземну печеру
Прикордонники не пропустили 38 мігрантів, які в'їхали до Литви з Білорусі через підземну печеру
фото: VSAT

Литовська сторона запропонувала мігрантам гуманітарні набори з продуктами та речами першої потреби для перебування на вулиці, проте більшість із них відмовилися від допомоги та були видворені назад до Білорусі. 

Прикордонники не пропустили 38 мігрантів, які в'їхали до Литви з Білорусі через підземну печеру
Прикордонники не пропустили 38 мігрантів, які в'їхали до Литви з Білорусі через підземну печеру
VSAT

Литовська Служба державної безпеки заявляє, що такі тунелі викопуються, а мігранти намагаються пролізти до Литви через них «не без відома білоруських посадовців».

Прикордонники не пропустили 38 мігрантів, які в'їхали до Литви з Білорусі через підземну печеру
Прикордонники не пропустили 38 мігрантів, які в'їхали до Литви з Білорусі через підземну печеру
фото: VSAT

Зауважимо, це вже далеко не перший випадок використання подібних інженерних споруд. Литовські силовики раніше фіксували аналогічні підкопи. За даними VSAT, від початку року литовські прикордонники затримали 731 мігранта, які намагалися нелегально потрапити до країни з території Білорусі.

«Главком» писав, що литовські прикордонники затримали 18 нелегальних мігрантів, які потрапили до країни через тунель, прокопаний з території Білорусі.

Усі затримані були молодими чоловіками. Більшість заявили, що є громадянами Афганістану, однак лише троє мали афганські паспорти. Ще один чоловік стверджував, що прибув зі Шрі-Ланки. Литовські прикордонники вирішили не впускати мігрантів на територію країни та повернули їх до Білорусі. Поблизу місця інциденту правоохоронці також зупинили автомобіль із литовськими номерами, в якому перебували двоє громадян України – 41-річний чоловік та 33-річна жінка.

Читайте також:

Теги: Литва кордон прикордонники Білорусь мігранти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Офіційна статистика спростовує фейки про масовий мігрантський бум в Україні
«Українці – на фронті, індуси – на заводі». Хто розкручує мігрантську зраду і що відбувається насправді
19 травня, 15:00
На кордоні з Польщею обмежили рух через ремонт у «Шегині»
Польща обмежила рух у пункті «Шегині» на кілька тижнів: що сталося
30 квiтня, 13:41
Лукашенко зустрівся з міністром оборони Білорусі
Готуються до війни? Лукашенко заговорив про «точкову» мобілізацію військових частин (відео)
12 травня, 19:26
Повітряний простір у північній та центральній частині Молдови тимчасово закрили
Російський дрон під час атаки на Україну залетів у Молдову
13 травня, 17:09
Депутат планує запропонувати парламенту посилити заходи контролю за чоловіками, які виїжджають за кордон і не повертаються
Нардеп анонсував нові обмеження під час мобілізації
9 травня, 16:48
Організатором оборудки виявився 47-річний киянин – засновник однієї з благодійних організацій
У Києві викрито схему легалізації нелегалів під виглядом волонтерів
13 травня, 16:49
Волейбольна збірна Білорусі
Чергова міжнародна федерація повернула Білорусь до змагань
13 травня, 14:35
Сирський зробив заяву про загрозу наступу ворога з Білорусі
Чи реальна загроза наступу росіян з Білорусі? Сирський зробив заяву
19 травня, 19:54
Іноземець, який тимчасово перебуває в США та хоче отримати грін-карту, повинен повернутися до своєї країни
США зобов'язали іноземців виїжджати з країни для оформлення грін-карт
23 травня, 09:42

Соціум

Депутат Держдуми РФ викрав дитину з Херсона: історія опікунки, яка бореться за неї п’ятий рік
Депутат Держдуми РФ викрав дитину з Херсона: історія опікунки, яка бореться за неї п’ятий рік
Чехія звільнила підсанкційного митрополита Московського патріархату: подробиці справи
Чехія звільнила підсанкційного митрополита Московського патріархату: подробиці справи
Литва завернула 38 мігрантів, які прорили тунель на кордоні з Білоруссю (фото)
Литва завернула 38 мігрантів, які прорили тунель на кордоні з Білоруссю (фото)
Axios: Трамп послабив головне кібервідомство США
Axios: Трамп послабив головне кібервідомство США
У Бельгії потяг зіткнувся зі шкільним автобусом: є загиблі (відео)
У Бельгії потяг зіткнувся зі шкільним автобусом: є загиблі (відео)
Верховний лідер Ірану пригрозив США новими проблемами у Перській затоці
Верховний лідер Ірану пригрозив США новими проблемами у Перській затоці

Новини

Під час візиту до Києва у Тихановської в руках помітили фото невідомого чоловіка: ким він виявився (фото)
Сьогодні, 16:59
Держсекретар Радбезу Білорусі у Москві розповів про нове місце, «звідки готувався напад»
Сьогодні, 15:33
Кремль після чергових погроз розповів, що означають «системні» удари по Києву
Сьогодні, 15:15
Тривога у Києві тривала 21 хвилину
Сьогодні, 14:34
Пориви вітру до 20 м/с: погода в Україні на 26 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
«Це шедевр лицемірства». Європейські посли відмовилися залишати Київ після погроз Росії
Вчора, 21:53

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua