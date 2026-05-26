Литва завернула 38 мігрантів, які прорили тунель на кордоні з Білоруссю (фото)

Прикордонники повернули назад 38 мігрантів, які пробралися до Литви з Білорусі через підземну печеру

Співробітники Державної служби прикордонної охорони Литви завадили черговій спробі прориву кордону з боку Білорусі за допомогою підземних комунікацій. Через тунель до Литви намагалися потрапити 38 нелегалів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на LRT.

Повідомляється, що інцидент стався у Шальчинінкському районі. Група з 38 мігрантів (36 чоловіків та дві жінки), які назвалися громадянами Афганістану та Ірану, намагалася непомітно потрапити на територію Литви вночі через спеціально викопаний підземний тунель.

Прикордонники виявили порушників та затримали їх після переслідування у темному лісовому масиві. Повідомляється, що лише деякі з іноземців мали при собі документи.

Прикордонники не пропустили 38 мігрантів, які в'їхали до Литви з Білорусі через підземну печеру фото: VSAT

Литовська сторона запропонувала мігрантам гуманітарні набори з продуктами та речами першої потреби для перебування на вулиці, проте більшість із них відмовилися від допомоги та були видворені назад до Білорусі.

Литовська Служба державної безпеки заявляє, що такі тунелі викопуються, а мігранти намагаються пролізти до Литви через них «не без відома білоруських посадовців».

Зауважимо, це вже далеко не перший випадок використання подібних інженерних споруд. Литовські силовики раніше фіксували аналогічні підкопи. За даними VSAT, від початку року литовські прикордонники затримали 731 мігранта, які намагалися нелегально потрапити до країни з території Білорусі.

«Главком» писав, що литовські прикордонники затримали 18 нелегальних мігрантів, які потрапили до країни через тунель, прокопаний з території Білорусі.

Усі затримані були молодими чоловіками. Більшість заявили, що є громадянами Афганістану, однак лише троє мали афганські паспорти. Ще один чоловік стверджував, що прибув зі Шрі-Ланки. Литовські прикордонники вирішили не впускати мігрантів на територію країни та повернули їх до Білорусі. Поблизу місця інциденту правоохоронці також зупинили автомобіль із литовськими номерами, в якому перебували двоє громадян України – 41-річний чоловік та 33-річна жінка.