Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Александру Овечкіну та Умару Кремльову закрили в'їзд до Латвії

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
google social img telegram social img facebook social img
Александру Овечкіну та Умару Кремльову закрили в'їзд до Латвії
Контракт Овечкіна з «Вашингтоном» розрахований до літа 2027 року

Відповідне рішення було ухвалене Міністром закордонних справ країни

Міністр закордонних справ Байба Браже оголосила про те, що капітану «Вашингтона» Александру Овечкіну та очільнику Міжнародної боксерської асоціації (IBA) Умару Кремльову заборонено в'їзд до країни. Про це повідомляє «Главком».

Двох росіян внесено до списку небажаних осіб.

«Я ухвалила рішення внести до списку небажаних осіб (persona non grata) та на невизначений термін заборонити в’їзд до Латвії:

– Олександру Овєчкіну;

– Умару Кремльову;

відповідно до пункту 1 частини третьої статті 104 Закону про імміграцію», – написала Браже у своєму X (Twitter).

Декількома днями раніше Александр Овечкін прийняв участь у зйомці пропагандиського відео путінської партії «Єдина Росія».

Кремльов декілька місяців тому отримав від Президента РФ Володимира Путіна «Орден Дружби».

Раніше Александр Овечкін прокоментував появу у пропагандиському ролику путінської партії «Єдина Росія».

 

Теги: Умар Кремльов Алєксандр Овечкін Латвія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Угода російського хокеїста з «Вашингтоном» спливає влітку 2027 року
Капітан «Вашингтона» Овечкін прокоментував появу у пропагандиському ролику путінської партії «Єдина Росія»
Вчора, 21:23
Олександр Овечкін знявся у пропагандистських передвиборчих відео путінської партії «Єдина Росія»
Поява Овечкіна у пропагандистському відео: американський конгресмен написав листа комісіонеру НХЛ
16 вересня, 22:25
Своячка Кремльова Лещинська проводила зустріч з диктатором Путіним
Своячка росіянина, який оплатив весілля сина Трампа, причетна до викрадення українських дітей
16 вересня, 12:19
Олександр Овечкін знявся у пропагандистських передвиборчих відео путінської партії «Єдина Росія»
Клуб НХЛ «Вашингтон» прокоментував появу свого капітана Овечкіна у пропагандистському відео
16 вересня, 09:36
У демократів виникло питання і про відсутність Дональда Трампа на весільних урочистостях
Росіянин оплатив весілля сина Трампа: Конгрес почав перевірку
16 вересня, 02:18
Овечкін (другий ліворуч) став героєм пропагандистських відео
«Нуль поваги». Канадський журналіст розкритикував Овечкіна, який знявся у пропагандистському відео
15 вересня, 17:26

Новини

Александру Овечкіну та Умару Кремльову закрили в'їзд до Латвії
Александру Овечкіну та Умару Кремльову закрили в'їзд до Латвії
«Трабзонспор» Батагова та Маліновського представив нового головного тренера
«Трабзонспор» Батагова та Маліновського представив нового головного тренера
Титулована тенісистка відмовилася від громадянства Росії
Титулована тенісистка відмовилася від громадянства Росії
В УАФ назвали дату перенсенего матчу 1/16 фіналу Кубку України між «Тростянцем» та «Черніговом»
В УАФ назвали дату перенсенего матчу 1/16 фіналу Кубку України між «Тростянцем» та «Черніговом»
Капітан «Вашингтона» Овечкін прокоментував появу у пропагандиському ролику путінської партії «Єдина Росія»
Капітан «Вашингтона» Овечкін прокоментував появу у пропагандиському ролику путінської партії «Єдина Росія»
У заявці збірної України відбулось дві заміни перед матчами Ліги націй
У заявці збірної України відбулось дві заміни перед матчами Ліги націй

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
369K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 вересня: ситуація на фронті
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 вересня 2026
144K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
114K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
72K
Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори
66K
Івахненко пояснила звідки в неї дорогі прикраси, які засвітилися в операції «Карфаген»

Новини

В Україні до 25°, місцями дощитиме: погода на 17 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
Польща зупиняла роботу двох аеропортів через повітряну загрозу
16 вересня, 09:25
Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
15 вересня, 13:31
Кравченко розповів, для чого була організована операція «Карфаген»
14 вересня, 08:39
РФ вдарила по Стрию на Львівщині, зафіксовано кілька влучань
13 вересня, 09:47
В Україні до 30°, місцями значні дощі, грози: погода на 13 вересня 2026 року
13 вересня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua