Александру Овечкіну та Умару Кремльову закрили в'їзд до Латвії

Контракт Овечкіна з «Вашингтоном» розрахований до літа 2027 року

Відповідне рішення було ухвалене Міністром закордонних справ країни

Міністр закордонних справ Байба Браже оголосила про те, що капітану «Вашингтона» Александру Овечкіну та очільнику Міжнародної боксерської асоціації (IBA) Умару Кремльову заборонено в'їзд до країни. Про це повідомляє «Главком».

Двох росіян внесено до списку небажаних осіб.

«Я ухвалила рішення внести до списку небажаних осіб (persona non grata) та на невизначений термін заборонити в’їзд до Латвії:

– Олександру Овєчкіну;

– Умару Кремльову;

відповідно до пункту 1 частини третьої статті 104 Закону про імміграцію», – написала Браже у своєму X (Twitter).

Декількома днями раніше Александр Овечкін прийняв участь у зйомці пропагандиського відео путінської партії «Єдина Росія».

Кремльов декілька місяців тому отримав від Президента РФ Володимира Путіна «Орден Дружби».

Раніше Александр Овечкін прокоментував появу у пропагандиському ролику путінської партії «Єдина Росія».