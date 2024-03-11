Україні потрібна зброя, а не «білі прапори» – Столтенберг

Столтенберг заявив, що шлях до миру лежить через надання військової підтримки Україні

Генсек НАТО прокоментував слова Папи Римського Франциска щодо капітуляції України у війні проти Росії

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг не згоден із коментарями Папи Римського Франциска про те, що Україна повинна мати «мужність білого прапора» та вести переговори про припинення війни, спричиненої повномасштабним вторгненням Росії. Про це він сказав в інтерв’ю Reuters.

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За словами Столтенберга, «якщо ми хочемо досягти мирного довготривалого вирішення (війни в Україні – «Главком») шляхом переговорів, то шлях до нього лежить через надання військової підтримки Україні».

Генсек додав, що «те, що відбувається за столом переговорів, нерозривно пов'язане із силою на полі бою».

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На питання, чи означають його слова, що наразі не час говорити про «білі прапори» для України, генсек Альянсу відповів: «Зараз не час говорити про капітуляцію українців. Це буде трагедією для українців. Це також буде небезпечно для всіх нас».

Нагадаємо, Папа Римський Франциск зазначив, що сильнішим у російсько-українській війні буде той, «хто матиме мужність підняти білий прапор». Понтифік закликав до переговорів. Він зазначив: «коли ти бачиш, що зазнаєш поразки, що справи йдуть не дуже добре», то «потрібно мати мужність домовлятися».

Згодом Директор пресслужби Ватикану Маттео Бруні пояснив, що Папа Франциск закликає до припинення вогню та відновлення переговорів, а не капітуляції України. За його словами, Папа використав термін «білий прапор», запропонований його інтерв’юером, щоб позначити ним припинення військових дій, перемир'я, досягнуте завдяки відвазі переговорів.

Раніше Папа Римський Франциск знову відзначився прихильними заявами на користь країни-агресорки. Він закликав російську молодь ніколи не забувати про свою історичну спадщину та заявив, що росіяни-спадкоємці великої країни і нагадав місцевій молоді про роль Петра I, Катерини II та інших імператорів РФ.