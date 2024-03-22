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Захід на прицілі у Путіна: генінспектор Бундесверу попередив про війну з РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Захід на прицілі у Путіна: генінспектор Бундесверу попередив про війну з РФ
Країни НАТО мають лише п'ять років на підготовку до війни з РФ
фото з відкритих джерел

Німецький генерал висловився про те, що загроза з боку Росії для європейського континенту з кожним днем збільшується

Захід має кілька років на те, щоб підготуватися до війни з Росією. Москва буде готова напасти в найближчому майбутньому. Про це заявив генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр в інтерв'ю Funke Mediengruppe.

За його словами, не можна допускати думки про те, що війна в Україні буде «заморожена», адже для цього немає жодних передумов. Припинення вогню має бути ухвалене двома сторонами, проте зараз навряд чи це можливо. Крім того, практично завжди заморожені конфлікти в майбутньому поновлюються з особливою інтенсивністю.

«Поточна військова ситуація в Україні робить заморожування війни ні можливим, ні бажаним», – заявив Карстен Броєр.

Окремо німецький генерал висловився про те, що загроза з боку Росії для європейського континенту з кожним днем збільшується. Зокрема йдеться про країни НАТО.

Відповідно, за оцінкою Карстена Броєра, є трохи більше п'яти років для того, щоб повноцінно підготуватися до агресії Кремля. Потрібно зробити все для того, щоб захистити себе від можливих повітряних нальотів.

При цьому, російський президент Володимир Путін навіть не приховує свої плани на Захід. Тобто напад Москви на одну з країн НАТО, каже далі німецький генерал, всього лише справа часу. Це можуть бути як кібератаки, так і дрони з ракетами.

«Ми бачимо, що Росія буде здатна вести війну проти країн НАТО через п'ять-вісім років. На той час ми в Німеччині також повинні бути в змозі відбити таку атаку. Це означає, що у нас є п'ять років на підготовку до оборони… Ми на прицілі у Путіна», – підсумував Карстен Броєр.

Як повідомлялося, німецькі спецслужби підготували аналіз військової загрози з боку РФ, який прогнозує, що «з 2026 року» вона може напасти на територію країн-членів Північноатлантичного Альянсу.

Нагадаємо, що раніше генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес заявив, що у разі перемоги в Україні Росія буде наступати на країни Балтії або іншу державу НАТО.

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Теги: НАТО росія

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