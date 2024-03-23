Заходу треба готуватися до довгої війни з путінською Росією – експерти

«Главком» – інформаційний партнер Київського безпекового форуму. Цього року на його полях взяли участь понад 80 іноземних та українських спікерів

Європа сьогодні пожинає плоди своєї неправильної політики щодо Росії, яка тривала протягом кількох поколінь. Про це заявив почесний член Атлантичної Ради, Помічник Державного секретаря Сполучених Штатів з європейських та євразійських відносин у 2005-09 роках, посол Деніел Фрід під час 16-го щорічного Київського Безпекового Форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну».

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«Ми будемо мати тривалу конфронтацію з Росією до тих пір, поки Путін буде при владі і навіть після цього. Ми не можемо повернутися до поняття business as usual. Ми спробували, не вдалося, і зараз маємо наслідки, з якими треба впоратися», – сказав Фрід.

Посол додав, що санкції проти Росії мають ефект, але вони не будуть працювати так швидко і ефективно.

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«Санкції проти Радянського Союзу діяли, але він продовжував виробляти військову продукцію. Військово-промисловий комплекс був нормальний, але соціальна сфера просто загнивала. І на той час у 80-х виглядало так, ніби санкції провалилися. Але якщо на це подивитися ретроспективно, то санкції були доволі успішними. Авжеж наразі це розуміння не допоможе України», – сказав він.

«Країни вільного світу мають усвідомити, що перед нами довгі-довгі роки протистояння з путінською Росією. Ми маємо сприймати це серйозно, щоб нас не відволікали від цього інші речі», – резюмував Деніел Фрід.

В свою чергу, асоційований співробітник Королівського Інституту міжнародних відносин «Chatham House» Джон Лаф заявив, що російська війна в Україні буде тривалою.

«Ми переживаємо час революційних потрясінь. Як у «Гамлеті» Шекспіра: час вийшов з ладу. І зараз дуже далеко до завершення всього цього», – сказав представник Chatham House.

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За його словами, існує загроза широкомасштабної європейської війни, якщо Росія повірить, що перемагає в Україні.

«Російський історик Сергій Мєдєдєв писав, що війна – це нова нормальність для російського суспільства. І хоч ядерне стримування поки що працює, російська війна в Україні буде тривалою, на роки», – вважає Джон Лаф.

Нагадаємо, 21-22 березня проходив 16-й щорічний Київський безпековий форум, організований для мобілізації трансатлантичної підтримки України. Гасло цьогорічного форуму: «Україна каже світу: переможемо разом!».