Майже всі пакистанці вимушено залишили Індію

З 24 квітня 537 громадян Пакистану залишили Індію через контрольно-пропускний пункт в Аттарі

Майже всі громадяни Пакистану, які мали залишити Індію у зв'язку з рішенням Нью-Делі анулювати їхні візи після теракту в Джамму та Кашмірі, поїхали з Індії. Як передає «Главком», про це з посиланням на дані індійського МВС повідомила газета Hindu.

Наголошується, що з 24 квітня 537 громадян Пакистану залишили Індію через контрольно-пропускний пункт в Аттарі в індійському штаті Пенджаб. Міграційна влада Індії продовжує перевірку виконання рішення індійського уряду після того, як термін для виїзду з країни для пакистанців закінчився 27 квітня.

МЗС Індії 24 квітня оголосило про рішення негайно призупинити видачу віз громадянам Пакистану і анулювати з 27 квітня видані раніше документи.

Нагадаємо, Пакистан розраховує на дипломатичне вирішення спору з Індією і сподівається, що він не переросте у повномасштабний конфлікт двох країн, які мають ядерну зброю. Натомість міністр внутрішніх справ Індії Аміт Шах закликав владу всіх штатів країни виявити та відправити на батьківщину усіх громадян Пакистану.

Ранвіше акистанські війська відкрили вогонь уздовж лінії розмежування. Також повідомляється про порушення режиму припинення вогню в секторі Навгам у районі Хандвара в окрузі Купвара.