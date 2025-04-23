В Індії через терористичну атаку загинуло понад 20 людей

Відповідальність за напад взяло на себе угруповання «Кашмірський опір»

У гірському регіоні Пахалгам, що в індійській провінції Джамму і Кашмір, 22 квітня бойовики здійснили напад на туристів, унаслідок якого загинуло щонайменше 20 осіб. Теракт, що стався в популярному серед відпочивальників районі Гімалаїв, став одним із найкривавіших за останні роки. Про трагедію повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За словами свідків, напад був раптовим і стався просто на очах у туристів. Один із очевидців розповів India Today, що спершу люди подумали про петарди, але після криків і стрілянини почали тікати з місця події, аби врятуватися. Індійські правоохоронці повідомили, що стрілянина відбулася в гірській місцевості поза основними дорогами, імовірно, її здійснили двоє або троє бойовиків.

Точна кількість загиблих наразі уточнюється – за різними даними, йдеться про 20–26 осіб. Місцева влада поки не оприлюднила інформацію про національність жертв.

Відповідальність за напад взяло на себе маловідоме угруповання «Кашмірський опір». У соцмережах бойовики заявили, що атака була спрямована проти так званих «чужаків», яких у регіоні, за їхніми словами, поселено понад 85 тис, що нібито загрожує демографічній ситуації. Вони також пригрозили насильством усім, хто намагатиметься незаконно оселитися на цій території.

За офіційною інформацією регіонального уряду, за останні два роки близько 84 тис немісцевих громадян Індії отримали право на проживання в Джамму і Кашмірі.

At least 26 people have been killed and dozens others injured in Indian-administered Kashmir when assailants opened fire on tourists, authorities say. The attack coincided with US Vice President Vance's visit to India. pic.twitter.com/dbDIFvjIWQ — DW News (@dwnews) — DW News (@dwnews) April 22, 2025

Нагадаємо, на території університету у Флориді сталася стрілянина, внаслідок якої загинули двоє осіб, ще шестеро отримали поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на USA Тoday.

У злочині поліція підозрює 20-річного студента університету Фінікса Айкнера, який є сином заступника шерифа округу Леон. Варто зазначити, що стрілянина сталась саме в цьому окрузі, в місті Таллагассі.

Reuters пише, що в Айкнера стріляли правоохоронці при затриманні, оскільки не виконав вказівки поліції та не відкинув зброю. Його разом з пораненими внаслідок стрілянини госпіталізували.

До слова, у Мурманську невідомий влаштував стрілянину з покрівлі будинку. Він стріляв по людях та по вікнах.