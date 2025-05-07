Загострення ситуації між Індією та Пакистаном. Зʼявилася реакція України

«Важливо уникати дій, які можуть погіршити безпекову ситуацію в Південно-Азійському регіоні», – йдеться у повідомленні МЗС

Україна активно підтримує всі заходи, спрямовані на відновлення миру та стабільності в регіоні, «виступає за невідкладне зняття напруженості»

На тлі загострення між Індією та Пакистаном, Україна закликала сторони до стриманості та дипломатичного діалогу. Як передає «Главком», про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ.

«Важливо уникати дій, які можуть погіршити безпекову ситуацію в Південно-Азійському регіоні, та працювати над мирним вирішенням суперечок», – йдеться у повідомленні МЗС.

Там наголосили, що Україна активно підтримує всі заходи, спрямовані на відновлення миру та стабільності в регіоні, «виступає за невідкладне зняття напруженості».

Міністерство закордонних справ України уважно стежитиме за подальшим розвитком ситуації та продовжить підтримувати міжнародні ініціативи та зусилля, спрямовані на забезпечення миру та стабільності у Південній Азії.

Нагадаємо, Збройні сили Індії розпочали масштабну операцію під кодовою назвою «Сіндур», у рамках якої завдали ударів по об’єктах терористичної інфраструктури на території Пакистану та в пакистанському Кашмірі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

За заявою представника індійської армії, операція спрямована виключно проти терористичних таборів. Зазначається, що військові об’єкти Пакистану не стали мішенями під час цієї фази ударів. На офіційній сторінці індійської армії в соцмережі X з’явилось повідомлення: «Правосуддя здійснилося».

До слова, президент США Дональд Трамп критично висловився щодо ескалації збройного конфлікту між Індією та Пакистаном. За словами Трампа, конфлікт між двома країнами має давнє коріння.

Представник Збройних сил Пакистану Ахмед Шаріф Чаудхрі прокоментував ситуацію після ракетного удару, який Індія завдала вночі 7 травня. За словами Чаудхрі, внаслідок атаки загинули восьмеро громадян Пакистану, ще 35 осіб отримали поранення. Крім того, двоє людей наразі вважаються зниклими безвісти.

Індія та Пакистан, сусіди, чия спільна історія затьмарена кривавим поділом 1947 року, вже майже 80 років живуть у тіні безперервного конфлікту. Цей тривалий розбрат, позначений війнами, прикордонними сутичками та періодами напруженої дипломатії, є одним із найдавніших і найнебезпечніших протистоянь у світі. Про причини протистояння двох ядерних держав розповідає «Главком».

Глибоке коріння конфлікту сягає часів розпаду Британської Індії та невирішеного питання щодо Кашміру – стратегічно важливого регіону з переважно мусульманським населенням, на який претендують обидві ядерні країни.