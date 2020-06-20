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    У світі

    Лідери ще трьох країн відмовилися приїхати на парад у Москву

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    Парад Перемоги заплановано в Москві на 24 червня - Лідери ще трьох країн відмовилися приїхати на парад у Москву
    Парад Перемоги заплановано в Москві на 24 червня

    Від поїздки також відмовився президент Чехії Мілош Земан, пославшись на важку епідеміологічну ситуацію в Росії

    Глави Туркменістану, Азербайджану та прем’єр-міністр Вірменії відмовилися від приїзду в Москву на військовий парад 24 червня.

    Про це повідомило Радіо Свобода, зазначивши, що у двох випадках це пояснили коронавірусом, у третьому – карантинними заходами через нього.

    Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов пояснив відмову від поїздки тим, що 29 червня йому виповниться 63 роки. У Туркменії це вважається досягненням віку пророка Мухаммеда, важливою подією, яка святкується в колі рідних і близьких. Але після поїздки йому довелося б дотримуватися карантину. Проте видання зазначає, що Бердимухамедов і його уряд досі ігнорували запобіжні заходи, пов’язані з коронавірусом.

    Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян у п’ятницю відмовився від поїздки через важку ситуацію з коронавірусом у країні. «Існуюча епідеміологічна ситуація не дозволяє мені здійснити цей візит», – йдеться в його листі президенту РФ Володимиру Путіну.

    За день до цього від поїздки відмовився президент Азербайджану Ільхам Алієв, який раніше також підтвердив участь у параді.

    Від поїздки також відмовився президент Чехії Мілош Земан, пославшись на важку епідеміологічну ситуацію вже в Росії.

    Як повідомлялося, парад Перемоги заплановано в Москві на 24 червня. Глава МЗС Росії Сергій Лавров 11 червня заявляв, що про готовність приїхати на нього повідомили лідери 12 держав, в основному з країн СНД.

    Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) критично поставилася до наміру Росії провести парад Перемоги в Москві у зв’язку з пандемією коронавірусу.

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