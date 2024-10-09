Ангела Меркель представить мемуари: названо дату

У книзі Меркель поділилася спогадами про свої зустрічі та розмови з найвпливовішими людьми світу

26 листопада 2024 року ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель представить автобіографічну книжку «Свобода. Спогади 1954 – 2021». Про це повідомляє UK.Bookshop.

«Протягом 16 років Ангела Меркель була канцлером Німеччини. Вона вела країну через численні кризи, формуючи як внутрішню політику Німеччини, так і міжнародні відносини своїми діями та поглядами. У своїх мемуарах, написаних у співавторстві з її багаторічною політичною радницею радницею Беате Бауманн, вона розмірковує про своє життя в двох німецьких державах – 35 років у Німецькій Демократичній Республіці та 35 років у об'єднаній Німеччині», – йдеться у описі книги.

У книзі Меркель розповіла про своє дитинство, юність та навчання. Вона також поділилася спогадами про свої зустрічі та розмови з найвпливовішими людьми світу.

Нагадаємо, що колишня очільниця уряду Німеччини Ангела Меркель через три роки після виходу з політики стала героїнею комедійного серіалу «Міс Меркель». Про це пише газета Financial Times. За сюжетом вона розкриває вбивства в компанії мопса на прізвисько Гельмут.

До слова, уряд Німеччини витратив майже €55 тис. на зачіски та макіяж колишньої канцлерки Ангели Меркель після того, як вона залишила посаду у 2021 році. Попри те, що Меркель залишила найвищу посаду в Німеччині майже два роки тому, вона все ще виставляє рахунки федеральному уряду за деякі витрати.