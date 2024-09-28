Рідкісний церковний рукопис виявили митники на кордоні з Румунією (фото)

«Церковний збірник», який намагався чоловік вивезти за кордон, виданий в Ужгороді за часів Австро-Угорської імперії

Столітнє релігійне видання виявили митники на кордоні з Румунією. Про це повідомляє Державна митна служба України.

«Рідкісний церковний рукопис 1906 року, що має ознаки культурної, історичної чи антикварної цінності, виявили закарпатські митники у пункті пропуску «Солотвино – Сігет Мармацій»», – йдеться у повідомленні.

фото: Державна митна служба України

35-річний житель Рахівщини переміщував старовинну книгу «Церковний збірник», датовану 1906 роком видавництва, у дверцятах свого автомобіля Audi Q5. У нього не було ніяких дозвільних документів «зеленим коридором», зазначили митники.

Відомо, що «Церковний збірник» виданий в Ужгороді за часів Австро-Угорської імперії (тодішня назва міста була Унгвар), у друкарні Варфоломея Єгера.

фото: Державна митна служба України

Митники наголошують, що згідно з вимогами митного законодавства, будь-які видання, виготовлені понад 50 років тому, незалежно від їх вартості та способу переміщення через кордон України, підлягають письмовому декларуванню. Також, за наявності, має бути свідоцтва на право переміщення їх через державний кордон.