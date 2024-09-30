Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Борис Джонсон у мемуарах назвав можливу причину смерті королеви Єлизавети II

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Борис Джонсон у мемуарах назвав можливу причину смерті королеви Єлизавети II
Королева Єлизавета II померла у віці 96 років
фото: theroyalfamily. Instagram

За словами Бориса Джонсона, покійна монархиня «знала, що йде, але була сповнена рішучості триматися»

Колишній премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон написав у мемуарах, що причиною смерті королеви Єлизавети II була форма раку кісток. Про це повідомляє Politico з посиланням на уривок з мемуарів Unleashed у своєму розпорядженні.

Видання цитує: Джонсон «знав протягом року чи більше» на момент своєї відставки у вересні 2022 року, що королева Єлизавета мала «форму раку кісток».

У матеріалі наголошують, що це – перший випадок, коли високопоставлений політик Великої Британії назвав ймовірну причину смерті монархині, яку в офіційному свідоцтві про її смерть позначили як «старість».

Експремʼєр також згадав про свою останню зустріч із королевою. Джонсон написав, що вона «здавалася блідою та більш згорбленою, а на руках і зап’ястях у неї були темні синці, ймовірно, від крапельниць або ін’єкцій».

Водночас колишній глава британського уряду підкреслив: настрій королеви Єлизавети ІІ був абсолютно не порушений її хворобою, і час від часу вона усміхалася своєю чудовою  посмішкою».

За словами Джонсона, покійна монархиня влітку вже знала, що «вона йде, але була сповнена рішучості триматися і виконувати свій останній обов'язок» – передати владу наступному премʼєру.

Нагадаємо, королева Єлизавета померла 8 вересня. За кілька годин до смерті стан її здоров’я різко погіршився, Букінгемський палац опублікував заяву, в якій повідомив, що лікарі висловили стурбованість. Діти та онуки поспішили до шотландської резиденції Балморал, де королева перебувала в останні місяці. Повідомляється, що вона померла в присутності старших дітей – принца Чарльза та принцеси Анни.

Смерть королеви Великобританії Єлизавети II настала через природні причини. Це випливає з офіційного свідоцтва, опублікованого управлінням документів Шотландії.

Свідоцтво про смерть підписала дочка королеви принцеса Анна. Смерть королеви зареєстрована 16 вересня в окрузі Абердіншир у Шотландії Генеральним реєстратором Шотландії Полем Лоувом. Згідно з документом, монарх померла 8 вересня о 15:10 за місцевим часом (17:10 за київським). У графі «причина смерті» зазначено «поважний вік».

Єлизавета II померла у віці 96 років. Вона стала найстарішим і найдовше правлячим монархом історія країни Великобританії. Після її смерті престол перейшов до її старшого сина Чарльза. Церемонія державного похорону королеви відбулася у Вестмінстерському абатстві 19 вересня.

Читайте також:

Теги: міністр смерть Борис Джонсон Королева Єлизавета II

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЦАХАЛ повідомляє, що 27 вересня було ліквідовано Хасана Насраллу
Ізраїль ліквідував лідера «Хезболли» Хасана Насраллу
28 вересня, 11:20
Лідер Словенії підтримав Україну під час Генасамблеї ООН
Прем'єр Словенії заявив, що ігнорування війни в Україні відчинить двері іншим війнам
27 вересня, 22:35
За прогнозами МВФ, штучний інтелект вплине майже на 40% робочих місць у всьому світі
Мінцифри та Netpeak Group запустили безоплатне навчання з користування штучним інтелектом
25 вересня, 01:33
Андрій Сибіга оголосив про розширення консульської присутності у Словаччині та Румунії
Україна відкриє нові консульства у двох країнах Європи
21 вересня, 17:58
У результаті атаки на Кривий Ріг загинуло троє людей
Нічна атака Росії на Кривий Ріг: влада оприлюднила фото наслідків
21 вересня, 09:20
Усик зустрівся із Сибігою в Польщі після інциденту із затримунням в аеропорту
Сибіга розкрив деталі затримання Усика в аеропорту Кракова
18 вересня, 02:09
«Ми виявилися не такими дегенератами, як сподівався Путін», – прокоментував Сікорський західну підтримку України
США зупинить допомогу Україні? Сікорський відповів, чи зможе ЄС її компенсувати
15 вересня, 02:13
Столтенберг виступає за дипломатичне завершення війни, проте діалог із Росією, на його думку, «має базуватися на силі України»
Війна Росії проти України: Столтенберг визнав помилку НАТО
14 вересня, 19:51
Голови МЗС Молдови та Угорщини Міхай Попшой та Петер Сійярто порозумілися. Щодо України?
«Не пустимо Україну в ЄС». Нова диверсія Путіна у виконанні Угорщини і… Молдови? Сусіди
9 вересня, 12:30

Соціум

Одна із країн G7 припинить використання вугілля в енергетиці
Одна із країн G7 припинить використання вугілля в енергетиці
Борис Джонсон у мемуарах назвав можливу причину смерті королеви Єлизавети II
Борис Джонсон у мемуарах назвав можливу причину смерті королеви Єлизавети II
Центр протидії дезінформації пояснив, чи перевірка боєздатності військ у Білорусі є загрозою для України
Центр протидії дезінформації пояснив, чи перевірка боєздатності військ у Білорусі є загрозою для України
Литовські митники вилучили маскувальні сітки з потяга Калінінград-Москва
Литовські митники вилучили маскувальні сітки з потяга Калінінград-Москва
Український фільм переміг на кінофестивалі в Страсбурзі
Український фільм переміг на кінофестивалі в Страсбурзі
Росіяни потрапили у власну пастку на Курщині: подробиці від Forbes
Росіяни потрапили у власну пастку на Курщині: подробиці від Forbes

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
152K
Одразу у двох областях України випав сніг (фото)
66K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 вересня: ситуація на фронті
30K
Працював на окупантів, а потім влаштувався до ТЦК: правоохоронці викрили колаборанта
27K
Де живуть найнещасніші діти в Європі: результати дослідження
27K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 вересня 2024
23K
Без Криму і з «Луцькою областю». Як змінилася освіта і наука при Оксені Лісовому

Новини

У Києві повітряна тривога тривала майже 20 хвилин
Сьогодні, 09:08
Вхід росіян у Вугледар, загострення на Близькому Сході та нова дата кінця світу: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Буде хмарна та дощова погода: прогноз на 30 вересня
Сьогодні, 06:00
30 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Повернення Зеленського із США, ядерні погрози РФ в ООН та наліт дронів на Росію: головне за ніч
Вчора, 07:00
Половину країни заллють дощі: прогноз погоди на 29 вересня
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua