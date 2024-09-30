Борис Джонсон у мемуарах назвав можливу причину смерті королеви Єлизавети II

За словами Бориса Джонсона, покійна монархиня «знала, що йде, але була сповнена рішучості триматися»

Колишній премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон написав у мемуарах, що причиною смерті королеви Єлизавети II була форма раку кісток. Про це повідомляє Politico з посиланням на уривок з мемуарів Unleashed у своєму розпорядженні.

Видання цитує: Джонсон «знав протягом року чи більше» на момент своєї відставки у вересні 2022 року, що королева Єлизавета мала «форму раку кісток».

У матеріалі наголошують, що це – перший випадок, коли високопоставлений політик Великої Британії назвав ймовірну причину смерті монархині, яку в офіційному свідоцтві про її смерть позначили як «старість».

Експремʼєр також згадав про свою останню зустріч із королевою. Джонсон написав, що вона «здавалася блідою та більш згорбленою, а на руках і зап’ястях у неї були темні синці, ймовірно, від крапельниць або ін’єкцій».

Водночас колишній глава британського уряду підкреслив: настрій королеви Єлизавети ІІ був абсолютно не порушений її хворобою, і час від часу вона усміхалася своєю чудовою посмішкою».

За словами Джонсона, покійна монархиня влітку вже знала, що «вона йде, але була сповнена рішучості триматися і виконувати свій останній обов'язок» – передати владу наступному премʼєру.

Нагадаємо, королева Єлизавета померла 8 вересня. За кілька годин до смерті стан її здоров’я різко погіршився, Букінгемський палац опублікував заяву, в якій повідомив, що лікарі висловили стурбованість. Діти та онуки поспішили до шотландської резиденції Балморал, де королева перебувала в останні місяці. Повідомляється, що вона померла в присутності старших дітей – принца Чарльза та принцеси Анни.

Смерть королеви Великобританії Єлизавети II настала через природні причини. Це випливає з офіційного свідоцтва, опублікованого управлінням документів Шотландії.

Свідоцтво про смерть підписала дочка королеви принцеса Анна. Смерть королеви зареєстрована 16 вересня в окрузі Абердіншир у Шотландії Генеральним реєстратором Шотландії Полем Лоувом. Згідно з документом, монарх померла 8 вересня о 15:10 за місцевим часом (17:10 за київським). У графі «причина смерті» зазначено «поважний вік».

Єлизавета II померла у віці 96 років. Вона стала найстарішим і найдовше правлячим монархом історія країни Великобританії. Після її смерті престол перейшов до її старшого сина Чарльза. Церемонія державного похорону королеви відбулася у Вестмінстерському абатстві 19 вересня.