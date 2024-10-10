Південнокорейська письменниця стала лауреаткою Нобелівської премії-2024 з літератури

Нобелівський комітет зазначив, що письменницю нагородили за «її сильну поетичну прозу, яка протистоїть історичним травмам і викриває крихкість людського життя»

Лауреаткою Нобелівської премії з літератури у 2024 році стала південнокорейська письменниця Хан Канг. Про це оголосили на церемонії у Стокгольмі у четвер, 10 жовтня.

Нобелівський комітет зазначив, що письменницю нагородили за «її сильну поетичну прозу, яка протистоїть історичним травмам і викриває крихкість людського життя».

Що відомо про Хан Канг?

Хан Канг каже, що страждає від мігреней, але якби не вони, то ніколи б не вирішила писати фото з відкритих джерел

Південнокорейська письменниця Хан Канг народилася 27 листопада 1970 року в місті Кванджу. У віці дев'яти років переїхала з родиною до Сеула. Походить з письменницької родини – її батько був відомим романістом. Її брат Ган Донг Рім також є письменником.

Письменниця розпочала свою кар'єру в 1993 році з публікації віршів у журналі Л«ітература і суспільство». У прозі дебютувала за два роки – у 1995-му – збіркою оповідань «Любов Йосу».

Міжнародну славу та Букерівську премію їй приніс роман 2015 року «Вегетаріанка». Ця книга розповідає про насильницькі наслідки, які спричиняє рішення головної героїні відмовитися від споживання м'яса. Цей роман, як і роман «Монгольський слід», вона написала від руки, оскільки надмірне використання клавіатури пошкодило її зап'ястя.

Інші твори Хан Канг: романи «Чорний олень» (1998), «Твоя холодна рука» (2002), «Подих боротьби» (2010), «Людські діяння» (2014) та «Біла книга» (2016); поетична збірка «Я кладу вечір до шухляди» (2013); книги есеїв «Кохання та все, що навколо кохання» (2003), «Тихо проспівані пісні» (2007).

Хан Канг каже, що страждає від мігреней, але якби не вони, то ніколи б не вирішила писати.

Повість «Немовля Будда» та роман «Вегетаріанка» стали основою для однойменних кінофільмів.

Нобелівська премія – це висока нагорода, яка вручається щороку за великі досягнення в науці, технологіях, культурі або суспільстві.

Як відомо, цьогоріч початок нобелівського тижня, коли оголошуватимуть лауреатів премії у галузях медицини, хімії, фізики, літератури, економіки й миру припадає на 7 жовтня.

Нагадаємо, у 2024 році Нобелівську премію з фізіології та медицини отримали науковці Віктор Амброс та Гері Равкан за відкриття мікроРНК та її ролі у посттранскрипційній регуляції генів.

До слова, президент України Володимир Зеленський номінований на Нобелівську премію миру у 2024 році.

Раніше 18 депутатів Верховної Ради України підписали колективний лист до Нобелівського комітету із закликом відхилити кандидатуру Рубена Варданяна як номінанта на здобуття Нобелівської премії миру у 2024 році. Зокрема, у 2019 році 22 депутати Європарламенту ініціювали внесення Варданяна до санкційних списків, як «соратника Кремля». А у 2022 році, 46 членів Конгресу США внесли Варданяна в проєкт списку санкцій, поряд з кремлівською пропагандисткою Маргаритою Симоньян.