ПАРЄ: влада України має забезпечити право журналістки Седлецької на конфіденційність джерел



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Доповідач ПАРЄ відзначив, що журналісти-розслідувачі відіграють фундаментальну роль сторожового пса демократій

У Парламентській асамблеї Ради Європи закликають владу України гарантувати право журналістів-розслідувачів на конфіденційність своїх джерел. Так доповідач ПАРЄ з питань свободи ЗМІ і безпеки журналістів Джордж Фолкс відреагував на рішення суду в Україні, який дав дозвіл на доступ генеральної прокуратури до даних мобільного зв’язку журналістки «Радіо Свобода», головної редакторки програми журналістських розслідувань «Схеми» Наталки Седлецької.

«Журналісти-розслідувачі відіграють фундаментальну роль сторожового пса в наших суспільствах, бо досліджують корупцію чи зловживання владою. Їхня робота базується на різних джерелах, і вони мають право зберігати конфіденційність цих джерел. Це стандарт, встановлений Європейським судом із прав людини, і я закликаю українську владу забезпечити дотримання права журналіста Наталії Седлецької зберегти конфіденційність її джерел», – йдеться в заяві.

27 серпня Печерський районний суд Києва на вимогу Генеральної прокуратури дав їй дозвіл отримати від провайдера інформацію з телефону головного редактора програми журналістських розслідувань програми «Схеми» Наталки Седлецької. В ухвалі йдеться про надання доступу слідства до дзвінків і смс-повідомлень журналістки з липня 2016-го по листопад 2017 року і до даних про місце розташування її телефону протягом цих 17 місяців.

«Радіо Свобода» висловило обуренння цією ухвалою. Редакція програми «Схеми» виступила із заявою, в якій засудила тиск на Наталку Седлецьку.

5 вересня журналістка Крістіна Бердинських повідомила, що суд надав Генеральній прокуратурі України доступ до інформації і з її телефону.

У Генпрокуратурі запевняють, що дані з телефону журналісток необхідні слідству для розслідування «за фактами можливого розголошення директором Національного антикорупційного бюро України Артемом Ситником відомостей, що становлять державну таємницю».

Джерело: Радіо Свобода