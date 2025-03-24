«Політичний театр»: британські військові оцінили плани Стармера щодо України

Telegraph: Миротворчий план Стармера в Україні виявився не до вподоби британським військовим

Плани прем'єра Великої Британії Кіра Стармера щодо відправлення до України миротворців є не більше як політичним театром. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяви джерел видання Telegraph.

Зокрема декілька військових експертів заявили Telegraph: вони вважають, що Стармер нібито «поспішив» із такими заявами, оскільки ніхто не знає деталей подібної місії.

Одне високопоставлене джерело в армії королівства заявило, що «віддалено неможливо» розробити план підтримки України за обмежений час. Він сказав: «Немає визначеного військового кінцевого стану чи військово-стратегічного планування. Це все політичний театр. Стармер випередив сам себе розмовами, перш ніж реально зрозумів, про що говорить, тому зараз ми чуємо менше про це, а більше про реактивні літаки та судна, які легше використовувати і вони не потребують базування в Україні», – пояснив військовий.

Інше джерело нагадало, що Росія та США нібито не підтримують ідею очолюваної Великою Британією коаліції. До того ж ніхто не знає, в чому полягає сама місія, і якою є її легітимність. За словами інсайдера, невідомо, хто командуватиме місією, постачатиме, де її розмістять і чи надовго.

«В Україні та навколо неї близько 700 тис. росіян і понад мільйон українців зі зброєю. Що мають робити 10-тисячні міжнародні сили, розташовані на заході країни за 400 км від лінії фронту? Яка місія? Яка легітимність? Які правила бойових дій? Як цим керуватимуть, що постачатимуть і як розміщуватимуть? Як довго? Ніхто не знає», – сказало одне із джерел Telegraph.

Нагадаємо, винищувачі британських військово-повітряних сил можуть забезпечувати прикриття потенційного миротворчого контингенту в Україні з повітря.

Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що готовий розмістити британських військових як миротворців в Україні на необмежений термін. За його словами, Британія готова направити в Україну 10 тис. військових.