Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти атакували Суми та Харків: що відомо про наслідки

Аліна Самойленко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти атакували Суми та Харків: що відомо про наслідки
У Сумах виникла пожежа внаслідок удару
фото з відкритих джерел

«Шахед» влучив в одне із складських приміщень у Сумах

Окупанти атакували міста України. У Сумах дрон влучив у складське приміщення, а у Харкові поміж приватними будинками. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова та виконуючого обов'язки міського голови Артема Кобзара.

Кобзар повідомив, що «шахед» влучив в одне із складських приміщень.

«Є загорання, на місці працюють всі служби. Інформації про поранених або загиблих на даний час немає. Також є загроза повторного удару безпілотників, будь ласка знаходьтеся в безпечних місцях», – зазначив Кобзар.

За попередньою інформацією, є влучання БпЛА по інфраструктурі міста.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що приліт безпілотника був у Шевченківському районі міста. За його словами, дрон влучив поміж будинків. Пожежі немає.

«Шахед влучив поміж приватними будинками. Пошкоджено кілька обійсть. Пожежі немає. На дану хвилину, на щастя, без жертв та постраждалих», – написав Терехов.

Раніше окупанти атакували Дніпро. Внаслідок ударів по місту є пошкодження будинків, а також загорання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

За словами Лисака, у Дніпрі внаслідок атаки ворожих дронів виникло кілька пожеж. Одна з них – у гаражі, там зайнявся легковик. Також горить на інфраструктурних об'єктах.

У Дніпрі пошкоджено близько 10 приватних будинків. Побиті вікна в дитсадку та школі. Інформація щодо загиблих та постраждалих не надходила, пише Лисак.

Також у мережі з'явилися відео прильоту «шахеда» по приватному сектору та зруйнованого будинку внаслідок атаки. З одного з них стало відомо, що мешканець зруйнованого помешкання не постраждав.

Нагадаємо, російська армія атакувала Одесу ударними безпілотниками. Унаслідок атаки сталося загоряння приватного житлового будинку, складу з дитячими іграшками та резервуару з пальним.

Більше сотні рятувальників, добровольців, бійців Національної гвардії та місцевих пожежних команд працювали над ліквідацією наслідків удару.

Теги: пожежа окупанти Суми безпілотник війна Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вибухи в Росії лунали в ніч на 15 лютого
Вибухова ніч у Росії: декілька областей атакували дрони
15 лютого, 08:46
У Київській області є руйнування та постраждала
Ворожа атака дронами та заява Трампа щодо РФ: головне за ніч
25 лютого, 06:50
Єврокомісар Стефан Сежурне заявив, що представив Україні пропозицію Європи щодо корисних копалин
ЄС запропонував Україні власну угоду про корисні копалини
25 лютого, 08:45
Всі дрони ворог запускав з власної території
Збито понад сотню безпілотників, що атакували Україну – Повітряні Сили
26 лютого, 09:14
Сили оборони звільнили від окупантів близько 8% від загальної площі України
Роковини повномасштабного вторгнення. ЗСУ назвали площу України, відбиту в окупантів за три роки
25 лютого, 15:23
Біллі Джо Армстронг є одним з найактивніших критиків чинного президента США Дональда Трампа
Фронтмен Green Day підтримав Україну і дав жорстку пораду Трампу
3 березня, 18:18
Слідство наразі вивчає зв’язки чоловіка у ТЦК
В Одесі військовослужбовець записував «ухилянтів» психічно хворими
10 березня, 14:55
Ірландія готується до можливої відправки миротворців до України
Ірландія хоче змінити правила відправки миротворців, аби допомогти Україні
3 березня, 22:34
Після України російська армія піде на країни Балтії
Буде «ще один Маріуполь»: екскомандувач НАТО назвав ціль Путіна в Європі
9 березня, 16:58

Події в Україні

Окупанти атакували Суми та Харків: що відомо про наслідки
Окупанти атакували Суми та Харків: що відомо про наслідки
У Києві працює ППО
У Києві працює ППО
Карта бойових дій в Україні станом на 12 березня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 12 березня 2025 року
Масована атака по Дніпру: у ОВА розповіли про пошкодження у місті
Масована атака по Дніпру: у ОВА розповіли про пошкодження у місті
«Шахед» влетів у приватний сектор у Дніпрі: відео моменту
«Шахед» влетів у приватний сектор у Дніпрі: відео моменту
США відновили військову допомогу Україні – ОП
США відновили військову допомогу Україні – ОП

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
183K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 березня: ситуація на фронті
68K
У провінції Канади повністю заблоковано постачання торгового гіганта США
64K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 березня 2025
54K
Угорський депутат, який зірвав виступ Орбана, за день назбирав гроші на штраф
13K
Перемовини в Саудівській Аравії. Польський прем'єр звернувся до України та США
13K
12 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

12 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Підсумки перемовин між США та Україною та вибух в Івано-Франківську. Головне за 11 березня
Вчора, 20:58
Фото дня: прем’єр Канади показав, що значить «піти красиво»
Вчора, 09:25
11 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Візит президента до Саудівської Аравії, поява цифрового дозволу на зброю. Головне за 10 березня
10 березня, 20:53
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
10 березня, 03:23

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua