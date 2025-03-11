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Військові пропонують передати ядерний арсенал США під контроль штучного інтелекту

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Військові пропонують передати ядерний арсенал США під контроль штучного інтелекту
Військові ВПС США розробляють плани щодо штучного інтелекту
фото: The War Zone

Штучний інтелект має потенціал для прискорення циклів прийняття рішень, вважають представники ВПС та Космічних сил США

Представники ВПС та Космічних сил США вважають, що технологія штучного інтелекту відіграє найважливішу, якщо не вирішальну роль у системі управління та контролю ядерного арсеналу США. Про це пише «Главком» із посиланням на The War Zone.

Група офіцерів ВПС та Космічних сил під час панельної дискусії на симпозіумі Асоціації повітряних та космічних сил 2025 року заявила, що штучний інтелект має потенціал для прискорення циклів прийняття рішень та забезпечення того, щоб накази доходили до потрібного місця максимально швидко та безпечно. Його також можна використовувати для допомоги персоналу, який виконує інші обов'язки, від обробки розвідданих до управління технічним обслуговуванням та логістикою. Посадовці підкреслили, що люди завжди повинні бути в курсі подій, і що машина сама ніколи не зможе ухвалити рішення про застосування ядерної зброї.

Елементи системи ядерного стримування США, куди невдовзі може увійти штучний інтелект
Елементи системи ядерного стримування США, куди невдовзі може увійти штучний інтелект
The War Zone

«Ми також розробляємо штучний інтелект або інструменти підтримки прийняття рішень з використанням ШІ, щоб гарантувати, що наші лідери зможуть реагувати на складні, термінові сценарії розвитку подій», – заявив генерал ВВС, голова Стратегічного командування США (STRACOM) Ентоні Коттон.

Слід зазначити, що дискусія стала далеко не першим випадком, коли представники збройних сил США публічно виступили за інтеграцію штучого інтелекту в ядерні операції.

Нагадаємо, сучасні технології не стоять на місці, і нещодавнє відкриття в галузі біоінформатики може кардинально змінити спосіб, у який працюють комп’ютери. Австралійська компанія розробила перший у світі комерційний біокомп’ютер, який поєднує живі людські нейрони та кремнієві чипи. Це новаторське рішення обіцяє зробити обчислювальні системи значно швидшими, ефективнішими та менш енергозатратними, порівняно з традиційними штучними інтелектами.

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Теги: технології штучний інтелект військові США ядерна зброя

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