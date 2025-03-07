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Латвія назвала «моральний обов'язок», який має виконати ЄС стосовно росіян

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Латвія назвала «моральний обов'язок», який має виконати ЄС стосовно росіян
В 2022 році Єврокомісія видала рекомендації щодо візових і в'їзних обмежень для громадян Росії
фото з відкритих джерел

У порівнянні з 2023 роком спостерігається тенденція до зростання видачі шенгенських туристичних віз громадянам Росії

Міністр внутрішніх справ Латвії Ріхард Козловскіс закликав країни ЄС повністю припинити видачу шенгенських туристичних віз громадянам Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу МВС Латвії.

Цього тижня на засіданні Ради міністрів юстиції та внутрішніх справ Європейського Союзу (ЄС), що проходить у Брюсселі, було представлено регулярний Шенгенський барометр Європейської Комісії з даними за 2024 рік.

Дані Барометра показують, що в порівнянні з 2023 роком спостерігається тенденція до зростання видачі шенгенських туристичних віз громадянам Росії. У 2024 році було видано 565 069 шенгенських туристичних віз, що на 25% більше, ніж у 2023 році. 90% цих віз були видані з туристичною метою.

Козловскіс нагадав колегам із країн-учасниць, що Латвія одразу після вторгнення Росії в Україну на початку 2022 року призупинила видачу туристичних віз і в’їзд у несуттєвих цілях. Він також закликав країни-члени усвідомлювати ризики, які перебування таких туристів на території ЄС може становити для внутрішньої безпеки, і припинити видачу шенгенських туристичних віз громадянам Росії.

«У нинішніх обставинах ми не можемо продовжувати роботу як завжди, ми повинні визнати, що ми перебуваємо в гібридній війні. У Латвії це впливає на щоденну роботу органів безпеки як на кордоні, так і всередині країни. Ми стикалися як з нелегальним перетином кордону, так і з актами саботажу, такими як підпал музею окупації, перетин кордону дронами, спроби пропаганди вплинути на громадську думку тощо. Тому я закликаю всі держави-члени серйозно усвідомити загрозу. Наш моральний обов’язок – відмовитися від такої послуги», – наголосив він.

Міністр нагадав, що в 2022 році Єврокомісія видала рекомендації щодо візових і в'їзних обмежень для громадян Росії. Латвія є однією з шести країн ЄС, які припинили видачу шенгенських туристичних віз росіянам.

Єврокомісар з питань внутрішніх справ і міграції Магнус Бруннер під час дискусії висловив стурбованість ситуацією та закликав країни-члени до єдності. Це питання може бути розглянуте на наступному засіданні РМВС. Барометр, підготовлений Європейською комісією, вже визнає вплив глобальної безпекової ситуації на функціонування Шенгенської зони, а також підкреслює загрози, які створює Росія, як у Шенгенській зоні, поблизу неї, так і на географічно більш віддалених територіях.

Загалом у 2024 році видані громадянам Росії візи становили 5,7% усіх віз, виданих у Шенгенську зону.

Раніше громадянам Росії стало складніше отримати візу на Кіпр через посилення вимог, запроваджених владою республіки. Про це свідчить документ, який консульство Кіпру розіслало російським туроператорам.

Основні зміни стосуються збільшення терміну розгляду заявок. Відтепер документи на отримання візи мають бути подані не менше ніж за 15 днів до запланованої подорожі. Раніше цей термін становив лише 3-4 дні, і за такий час можна було отримати візу.

Нагадаємо, влада Мальти анулювала візу речниці Міністерства закордонних справ Росії Марії Захаровій. Це сталося за день до засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ. Також прикметно, що Словаччина закрила єдине консульство в Росії.

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Теги: росія міністр Єврокомісія Латвія документи послуги влада

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