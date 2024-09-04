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Зеленський повідомив, скільки військових Росія перекинула на Курщину з територій України

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Зеленський повідомив, скільки військових Росія перекинула на Курщину з територій України
Зеленський зазначив, що однією з цілей операції було змусити Москву відвести війська з лінії фронту в Україні
фото з відкритих джерел

Глава держави зазначив, що не може обговорювати, чи планує Україна спробувати захопити ще територію Росії

Росія перекинула близько 60 тис. військовослужбовців до Курської області після операції Збройних сил України в цьому регіоні. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для NBC News.

«Нам не потрібна їхня земля. Ми не хочемо нести туди наш український спосіб життя», – сказав президент.

За словами Зеленського, однією з основних цілей цієї операції було змусити Москву відвести частину своїх сил з лінії фронту в Україні, яка простягається на 600 миль, особливо зі східних районів країни.

Президент зазначив, що, попри перекидання великої кількості військ до Курська, на Покровському напрямку суттєвого скорочення російських військових не спостерігалося.

Нагадаємо, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі відвідав та проінспектував Курську атомну електростанцію.

За оцінкою Інституту вивчення війни, російські офіційні особи намагалися використати візит генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Гроссі на Курську атомну електростанцію, аби представити Україну загрозою радіаційного інциденту, який мав би підірвати західну підтримку України. 

До слова, у Курчатові на Курській АЕС провели хресну ходу та молебень на тлі наступу ЗСУ.

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Теги: Володимир Зеленський Курщина

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