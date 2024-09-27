Путін знайшов винних у провалі на Курщині: аналіз Центру протидії дезінформації

Нині значну роль у боях у Курській області з боку РФ грає ФСБ

Сили оборони продовжують вдалі дії на території РФ

Росіяни провалили план Кремля відвоювати Курську область до жовтня. Тепер російський диктатор Володимир Путін вимагає від ФСБ виправляти помилки. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко.

«Путін наказав керівнику ФСБ Бортнікову виправляти власні помилки і воювати за Курську область. Дюмін (заступник міністра оборони РФ, – «Главком») не впорався вже із задачею виграти цю битву для РФ до жовтня. Але значну роль зараз у боях у Курській області з боку РФ грає ФСБ. Саме вони, на думку Кремля, провалилися і допустили втрату частини Курської області», – зазначив посадовець.

За його словами, зараз від ФСБ вимагають нести головні втрати в боях і це єдиний шанс Бортнікова не втратити крісло.

«Тим часом, Сили оборони продовжують вдалі дії в Курській області. Поки без деталей», – додав керівник ЦПД.

Нагадаємо, американські аналітики ISW пояснюють, що Російська Федеральна служба безпеки невдало координує дії регулярних військ РФ у Курській області, адже має досвід у проведенні спецоперацій по боротьбі із малими терористичними групами, а не з регулярними військами, які проводять комбіновані атаки на фронті.

Днями повідомлялось, що Сили оборони України продовжили наступальні операції вздовж свого виступу у Курській області. Тим часом росіяни відбили понад 10 населених пунктів.

До слова, у Курській області ЗСУ за допомогою безпілотника ліквідували командира десантно-штурмового полку ПДВ РФ підполковника Олександра Куріна із позивним «Шкіпер».

Нагадаємо, Британський експерт Джеймс Шерр вважає, що успішна операція ЗСУ в Курській області РФ продемонструвала вразливість російської території та змінила динаміку війни.