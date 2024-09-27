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ФСБ не має досвіду координації регулярних військ РФ у Курській області – ISW

Степан Гафтко
glavcom.ua
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ФСБ не має досвіду координації регулярних військ РФ у Курській області – ISW
ФСБ та регулярні війська РФ не можуть налагодити співпрацю
фото з відкритих джерел

У Курській області «антитерористичну операцію» курує ФСБ

Російська Федеральна служба безпеки невдало координує дії регулярних військ РФ у Курській області, так як має досвід у проведенні спецоперацій по боротьбі із малими терористичними групами, а не з регулярними військами, які проводять комбіновані атаки на фронті. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

У звіті посилаються на публікацію в російському опозиційному виданні «Новая газета Европы», яке ідентифікувало військовослужбовця спецназу ФСБ, що загинув у боях у Курській області в серпні 2024 року. Ця інформація підтверджує, що на теренах області воюють елементи спецназу ФСБ РФ.

Як стверджують у видання, один із керівників ФСБ поставив завдання спецназівцям підрозділів «Альфа» та «Вимпел» щодо знешкодження українських диверсійних груп на території Курської області. Однак, спецназ РФ не зміг справитись із поставленим завданням, адже не має досвіду у веденні широкомасштабних боїв проти опонента, який проводить комбіновані атаки із залученням важкої техніки.

В ISW нагадали, що спецназ ФСБ зазвичай проводив контртерористичні операції проти невеликих терористичних груп та, ймовірно, не має достатньої підготовки й обладнання, необхідного для протистояння підрозділам ЗСУ, що проводять комбіновані атаки.

Крім того, в Інституті вивчення війни заявили, що росіяни досі не створили спільний штаб, який би керував військами і координував спільні дії ФСБ та регулярних підрозділів армії РФ.

Аналітики ISW зазначили, що Кремль і російське військове командування намагалися створити злагоджену та ефективну структуру командування й управління під час реагування на українське «вторгнення» в Курську область. Залишається незрозумілим, які обов'язки належать до компетенції контртерористичної операції ФСБ або Координаційної ради Міноборони.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на днях Сили оборони України продовжили наступальні операції вздовж свого виступу у Курській області. Тим часом відбили понад 10 населених пунктів. 

До слова, у Курській області ЗСУ за допомогою безпілотника ліквідували командира десантно-штурмового полку ПДВ РФ підполковника Олександра Куріна із позивним «Шкіпер».

Нагадаємо, Британський експерт Джеймс Шерр вважає, що успішна операція ЗСУ в Курській області РФ продемонструвала вразливість російської території та змінила динаміку війни.

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Теги: росія ЗСУ Міноборони війна Україна росіяни

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