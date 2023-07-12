РФ заборонила держслужбовцям користуватися телефонами відомої американської компанії

Співробітники державних структур категорично проти заборони на користування технікою Apple

Російські держкорпорації вводять заборону на використання IPhone у службових цілях

Міністерство промисловості і торгівлі РФ (Мінпромторг РФ) заборонило співробітникам використовувати смартфони iPhone для ведення робочого листування. Про це інформує росЗМІ.

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Рішення діятиме з 17 липня 2023 року. Василь Осьмаков, перший заступник голови відомства, підтвердив таку ініціативу.

«Так, був наказ… Там формулювання таке: для службових цілей», – заявив російський чиновник.

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Російські держкорпорації вводять заборону на використання IPhone у службових цілях, як повідомив російський Telegram-канал, офіційно і через накази. Співробітники ж державних структур категорично проти заборони на користування технікою американської корпорації Apple.

У дописі вони розмістили один із таких документів, який стосується працівників держкорпорації «Швабе». Організація виготовляє високотехнологічні оптико-електронні системи для армії РФ та цивільних.

Заступник гендиректора з безпеки звертає увагу на наказ першого заступника міністра промисловості. Він закликає негайно позбутися усіх американських ґаджетів. Співробітники на це реагують різко, адже витрачали значні кошти на їхню купівлю. Також вони змушені купувати пристрої на андроїді власним коштом.

За інформацією російського Telegram-каналу, уся кампанія – наслідок публікації інформації стосовно злому і прослуховування американським Центральним розвідувальним управлінням iPhone російських дипломатів, які працювали у США, Європі, Китаї, Сирії та Ізраїлі.

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Російські держкорпорації вводять заборону на використання IPhone у службових цілях фото: російський Telegram-канал

Нагадаємо, Федеральна служба безпеки РФ нібито помітила аномальну активність в смартфонах американського бренду Apple. Служба стверджує, нібито через ці телефони США проводили розвідувальну операцію на території Росії.

До слова, Apple і Amazon зіткнуться із антимонопольним позовом у суді США. Компанії звинувачують у змові з метою штучного завищення цін на iPhone та iPad.