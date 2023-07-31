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Сергій Таран Політолог

Хабар для Африки. Путін вкотре осоромився

glavcom.ua
Найбідніша країна Африки принизила Путіна
фото з відкритих джерел

Навіть, не уявляю, що далі видумає Путін, щоби показати своє світове лідерство

Це ж треба було Путіну організувати у себе, в Москві, цілий саміт Африка – Росія, щоби отримати приниження від президента Зімбабве.
 
Задачею саміту, яку організувала Росія було перетягнути на свій бік країни Африки і спонукати їх тиснути на Захід – мовляв, давайте йдіть на умови Росії, тільки відкрийте нам зерновий коридор. А заодно, в подальшому, взагалі, враховуйте інтереси Росії, бо інакше страждає бідна Африка.
 
Таке хотів почути Путін, а у якості хабаря цинічно запропонував шести країнам Африки безкоштовні постачання російського зерна. Але навіть найбідніша з них, сумновідома Зімбабве устами свого президента Мнангагви відмовилася від російських подачок, заявивши, що вони в москву не за дарами прихали, а за відновленням повноцінної торгівлі на Чорному морі. Те саме повторив і президент ПАР, – по суті, неформальний лідер багатьох африканських країн, учасник БРІКС, керувати якими свого часу збирався особисто Путін.
 
Жодну із задач, жодну із резолюцій, які так хотіла Росія африканці у москві так і не ухвалили.

Навіть, не уявляю, що далі видумає Путін, щоби показати своє світове лідерство. Якщо навіть в бідній Африці це лідерство не працює. Можливо, придумає якийсь інопланетний конгрес – «на підтримку ініціатив Путіна». 

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Джерело
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Теги: росія саміт путін БРІКС Африка

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