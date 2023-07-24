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Стало відомо, яку амуніцію Китай постачає Росії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Стало відомо, яку амуніцію Китай постачає Росії
Цього року Росія імпортувала з Китаю безпілотників на понад $100 мільйонів
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Пекін експортував до Росії на $225 млн кераміки, яка використовується в бронежилетах

За 17 місяців війни Китай продав Росії, зокрема, бронежилети, оптичні приціли для тепловізорів і дрони. Усе це використовують у війні проти України. Водночас імпорт китайських товарів в Україну різко скоротився. Про це пише Politico.

Цього року Росія імпортувала з Китаю безпілотників на понад $100 млн – це у 30 разів більше, ніж Україна. Також Китай експортував до Росії на 69% більше кераміки, яка використовується в бронежилетах, – на понад $225 млн. Експорт китайської кераміки в Україну впав на 61% – лише до $5 млн. Про це свідчать дані китайської та української митниць.

Одна з китайських компаній, яка, імовірно, постачає Росії товари, має назву Shanghai H Win. На фото, опублікованих на сайті компанії, зображений високого чоловіка, який оглядає бронежилети на заводі. У підпису до фото йдеться, що це клієнт Shanghai H Win. Журналісти припустили, що цей чоловік – росіянин.

Представник компанії сказав, що Shanghai H Win не дозволяють експортувати напряму до Росії, поки китайські військові не видадуть сертифікат і не отримають документальне підтвердження кінцевого клієнта. Однак, у компанії не змогли пояснити журналістам, хто це, а згодом фото загадкового клієнта зникло з сайту Shanghai H Win.

Журналісти також дізналися, що сотні тисяч бронежилетів і касок у Shanghai H Win закупила російська підставна фірма «Сільва», зареєстрована в Бурятії. А російська компанія «Ріка» закупила тепловізорів на $11 млн.

Інша російська компанія «Легіттелеком» закупила 100 тисяч касок у Shanghai H Win і стільки ж форми – у Deekon Shanghai. Фірма «Позитрон», зареєстрована у російському Ростові, в листопаді та грудні 2022 року імпортувала «шоломи для страйкболу», кераміку і дрони на понад $60 млн від китайської компанії Beijing KRNatural.

Нагадаємо, Мальдіви вийшли на друге місце після Китаю за обсягами постачання напівпровідників до Росії.

До слова, в Ірані представлено модернізовану версію безпілотника Shahed-149 Gaza, який був сконструйований ще навесні 2021 року авіабудівною компанією Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation.

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Теги: росія війна Китай імпорт безпілотник

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