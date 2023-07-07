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Військові зможуть поїхати у відпустку за кордон: за яких умов

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Військові зможуть поїхати у відпустку за кордон: за яких умов
У разі відмови на виїзд – оскаржити рішення майже неможливо
фото з відкритих джерел

Законна підстава на виїзд – зустріч з родиною, яка тимчасово виїхала з України

Військовослужбовці мають право перетинати державний кордон України навіть під час дії воєнного стану, адже таке право надає їм низка законів України%, наприклад,  стаття 11 Закону України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України» та частина 2 статті 8-1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»

Що потрібно зробити:

Найперше потрібно подарити раптор до свого командира підрозділу не пізніше, ніж за 15 днів до початку відпустки.

У рапорті варто вказати наступну інформацію:

  • вид і тривалість відпустки;
  • адресу і телефон для зв’язку під час відпустки;
  • вид транспорту і час проїзду до місця відпустки і назад;
  • пропозицію щодо тимчасової заміни на посаді (за потреби).

Важливими є додатки до рапорта, наприклад, свідоцтво про шлюб для родини, що проживає за кордоном, та документ про місце проживання сім’ї за кордоном; медичний висновок або свідоцтво про народження дитини тощо.

Отже, законна підстава на виїзд – зустріч з родиною, яка тимчасово виїхала з України.

Подавати рапорт варто у двох примірниках. На одному з них мають бути вказані номер, дата та підпис особи, яка прийняла рапорт (начальник або командир). Цей примірник залишається у військовослужбовця для подальшого оформлення документів. Поданий рапорт передається до штабу військової частини для подання на розгляд командиру військової частини. Командир зі свого боку ухвалює рішення щодо надання відпустки. Це рішення оформляється у вигляді наказу, який надає право виїжджати за межі країни.

Також можна використати відпускний квиток, де вказаний термін відпустки і дозволена можливість перетину державного кордону України.

У разі відмови на виїзд – оскаржити рішення майже неможливо, адже важелів впливу у цій ситуації не так багато.

Перед відпусткою необхідно запросити витяг із наказу про відпустку із зазначенням можливості перетину державного кордону України.

Далі звичайна процедура становлення на облік ВСП (військової служби правопорядку) – і можна перетинати кордон.

Облік ВСП – це процедура реєстрації військовослужбовця у відповідному підрозділі ВСП перед виїздом за кордон у відпустку. Це необхідно для контролю за рухом особового складу ЗСУ та запобігання можливих порушень правил виїзду за кордон.

Повний перелік документів, які повинен мати військовослужбовець при виїзді з України у відпустку за кордон:

  • паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
  • військово-обліковий документ;
  • посвідчення офіцера або посвідчення військовослужбовця та відпускний квиток із зазначенням про відпустку за кордоном;
  • витяг з наказу, у якому вказане місце проведення відпустки, із дозволом на виїзд за межі території України.

Нагадаємо, що раніше уряд спростив виїзд військових на лікування за кордон.

Читайте також: Як військовому виїхати за кордон під час відпустки
Теги: кордон військові відпустка

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