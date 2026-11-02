Польща визначила свого представника на саміті G20 у 2027 році

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск представлятиме країну на саміті G20 у Великій Британії у 2027 році

Велика Британія вже запросила главу польського уряду на зустріч світових лідерів у Манчестері

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск представлятиме країну на саміті лідерів «Групи двадцяти» (G20), який відбудеться у 2027 році в британському Манчестері. Велика Британія вже надіслала відповідне запрошення главі польського уряду. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Польське радіо.

Про участь Туска в майбутньому саміті повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час зустрічі глав дипломатичних відомств країн G20 в американській Атланті.

Під час свого виступу Сікорський розповів про економічні досягнення Польщі та наголосив на історичному значенні запрошення країни до участі в заходах «Групи двадцяти».

«Я надзвичайно радий, що вперше маю змогу представляти Польщу на зустрічі G20 тут, в Атланті», – заявив глава польського МЗС.

Міністр також висловив вдячність Сполученим Штатам за можливість долучитися до міжнародного форуму. За його словами, запрошення від американської сторони стало важливим етапом у розширенні міжнародної присутності Польщі.

Окремо Сікорський повідомив, що Варшава вже отримала запрошення на наступний саміт, який організовуватиме Велика Британія. «Ми раді, що наступна країна, яка головуватиме в G20, – Велика Британія – вже запросила прем’єр-міністра взяти участь у саміті наступного року в Манчестері», – сказав віцепрем’єр.

Польща наразі не є постійним учасником об'єднання, однак отримала запрошення на два саміти поспіль. У 2026 році країну запросили Сполучені Штати, а у 2027 році – Велика Британія. Водночас польська влада прагне домогтися постійного членства в G20. Цю ініціативу підтримують США, однак розширення складу об'єднання потребує згоди інших учасників. Зокрема, Росія вже висловилася проти приєднання Польщі. На саміті в Маямі у грудні 2026 року Польщу представлятиме президент Кароль Навроцький. Натомість запрошення на зустріч у Манчестері у 2027 році отримав прем'єр-міністр Дональд Туск.

До слова, у ніч проти 31 жовтня у Польщі загострилося протистояння між урядом Дональда Туска та президентом Каролем Навроцьким. Опозиційні політики звинуватили владу у спробі державного перевороту.

Президент Польщі Кароль Навроцький на тлі кризи довкола Конституційного трибуналу заявив про загрозу внутрішній безпеці країни та скликав термінові консультації.

До того ж прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск виступив із телевізійним зверненням на тлі загострення протистояння навколо Конституційного трибуналу. Він звинуватив партію «Право і справедливість» (PiS), колишнього президента Анджея Дуду та чинного главу держави Кароля Навроцького в руйнуванні верховенства права.