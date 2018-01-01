Перейменування Македонії: оприлюднені чотири варіанти нової назви країни
- Сьогодні, 18:35
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Македонію перейменовують заради подолання конфлікту із Грецією
У Македонії представили чотири варіанти нової назви країни. Їх озвучив прем'єр-міністр Македонії Зоран Заєв, повідомляє Reuters.
«Варіантами назви є Республіка Північна Македонія, Республіка Верхня Македонія, Республіка Вардарська Македонія і Республіка Македонія (Скоп'є)», — сказав Заєв.
Прем'єр-міністр Македонії вважає, що Греція буде задоволена одним із запропонованих варіантів.
Раніше повідомлялося, що у Македонії заявили про згоду додати до своєї назви географічний класифікатор, щоб зняти суперечку з Грецією, яка заважає країні вступити в майбутньому в Європейський союз і НАТО.
Згодом у країні зняли покажчики з ім'ям Олександра Македонського з головного аеропорту і ключової автомагістралі і приступили до демонтажу статуй, які можна розцінити як експансіоністські стосовно Греції.