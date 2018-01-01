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    Перейменування Македонії: оприлюднені чотири варіанти нової назви країни

    Македонію перейменовують заради подолання конфлікту із Грецією
    У Македонії представили чотири варіанти нової назви країни. Їх озвучив прем'єр-міністр Македонії Зоран Заєв, повідомляє Reuters. «Варіантами назви є Республіка Північна Македонія, Республіка Верхня Македонія, Республіка Вардарська Македонія і Республіка Македонія (Скоп'є)», — сказав Заєв. [READ_MORE] Прем'єр-міністр
    • Сьогодні, 18:35
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    Македонію перейменовують заради подолання конфлікту із Грецією

    У Македонії представили чотири варіанти нової назви країни. Їх озвучив прем'єр-міністр Македонії Зоран Заєв, повідомляє Reuters.

    «Варіантами назви є Республіка Північна Македонія, Республіка Верхня Македонія, Республіка Вардарська Македонія і Республіка Македонія (Скоп'є)», — сказав Заєв.

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    Прем'єр-міністр Македонії вважає, що Греція буде задоволена одним із запропонованих варіантів.

    Раніше повідомлялося, що у Македонії заявили про згоду додати до своєї назви географічний класифікатор, щоб зняти суперечку з Грецією, яка заважає країні вступити в майбутньому в Європейський союз і НАТО.

    Згодом у країні зняли покажчики з ім'ям Олександра Македонського з головного аеропорту і ключової автомагістралі і приступили до демонтажу статуй, які можна розцінити як експансіоністські стосовно Греції.

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    ЄС НАТО Греція Македонія
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