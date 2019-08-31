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    У світі

    Пхеньян звинуватили Помпео у зриві діалогу з Вашингтоном

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    <span>Державний секретар США Майк Помпео&nbsp;</span> - Пхеньян звинуватили Помпео у зриві діалогу з Вашингтоном
    Державний секретар США Майк Помпео 

    Помпео у своєму виступі назвав дії Північної Кореї «шахрайськими»

    У Північній Кореї заявили, що недавні висловлювання Держсекретаря США Майкла Помпео на адресу республіки ускладнюють відновлення діалогу між Пхеньяном і Вашингтоном.

    Про це повідомляє AFP.

    «Наші очікування на діалог з США поступово зникають, і ми змушені переглянути всі заходи, вжиті до сих пір», – сказав перший заступник міністра закордонних справ КНДР Цой Сон Хі.

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    За словами чиновника, Держсекретар США Майк Помпео у своєму виступі раніше на цьому тижні назвав дії Північної Кореї «шахрайськими» і такими, які не можна ігнорувати.

    Подібні висловлювання були «недоречними, дратівливими і образливими», – підкреслив заступник глави МЗС, попереджаючи, що США не повинні випробувати «наше терпіння, щоб згодом про це не шкодувати».

    Нагадаємо, лідери КНДР і США Кім Чен Ин і Дональд Трамп на своїй першій зустрічі в Сінгапурі в червні минулого року прийняли угоду про «повну денуклеаризації Корейського півострова», проте з того часу було досягнуто лише незначного прогресу у відмові від програм озброєння Північної Кореї.

    Як повідомлялося, очільник МЗС КНДР Лі Йонг Хо назвав Державного секретаря США Майка Помпео «сильнодіючою отрутою», яка лише заважає проведенню переговорів щодо ядерного роззброєння.

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