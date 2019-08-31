Пхеньян звинуватили Помпео у зриві діалогу з Вашингтоном



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Державний секретар США Майк Помпео

Помпео у своєму виступі назвав дії Північної Кореї «шахрайськими»

У Північній Кореї заявили, що недавні висловлювання Держсекретаря США Майкла Помпео на адресу республіки ускладнюють відновлення діалогу між Пхеньяном і Вашингтоном.

Про це повідомляє AFP.

«Наші очікування на діалог з США поступово зникають, і ми змушені переглянути всі заходи, вжиті до сих пір», – сказав перший заступник міністра закордонних справ КНДР Цой Сон Хі.

За словами чиновника, Держсекретар США Майк Помпео у своєму виступі раніше на цьому тижні назвав дії Північної Кореї «шахрайськими» і такими, які не можна ігнорувати.

Подібні висловлювання були «недоречними, дратівливими і образливими», – підкреслив заступник глави МЗС, попереджаючи, що США не повинні випробувати «наше терпіння, щоб згодом про це не шкодувати».

Нагадаємо, лідери КНДР і США Кім Чен Ин і Дональд Трамп на своїй першій зустрічі в Сінгапурі в червні минулого року прийняли угоду про «повну денуклеаризації Корейського півострова», проте з того часу було досягнуто лише незначного прогресу у відмові від програм озброєння Північної Кореї.

Як повідомлялося, очільник МЗС КНДР Лі Йонг Хо назвав Державного секретаря США Майка Помпео «сильнодіючою отрутою», яка лише заважає проведенню переговорів щодо ядерного роззброєння.