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Національний олімпійський комітет презентував форму України на Олімпіаді

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Національний олімпійський комітет презентував форму України на Олімпіаді
Польський бренд 4F забезпечуватиме українських спортсменів одягом упродовж трьох найближчих олімпійських циклів
скріншот з відео

У 2024 році новим технічним спонсором НОК став польський бренд 4F

Національний олімпійський комітет України презентував форму, в якій спортсмени збірної виступлять на Олімпійських іграх-2024 у Парижі. Про це йдеться в повідомленні пресслужби.

У 2024 році новим технічним спонсором НОК став польський бренд 4F. У презентації олімпійської форми взяли участь майбутні учасники Ігор-2024 у Парижі.

Зокрема, каноїстка Людмила Лузан, синхроністки Владислава та Марина Алексіїви, дзюдоїстка Дар’я Білодід, веслувальники Ігор Трунов, Олег Кухарик, Іван Семикін та Дмитро Даниленко та стрибун у воду Олексій Середа взяли участь у презентації форми.

Польський бренд 4F забезпечуватиме українських спортсменів одягом упродовж трьох найближчих олімпійських циклів – це Париж-2024, Мілана-Кортіна-2026 та Лос-Анджелес-2028.

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Презентація нової олімпійської форми українських атлетів для Олімпіади-2024
фото: Facebook/Костянтин Клименко

Літні Олімпійські ігри-2024 у Парижі відбудуться з 26 липня до 11 серпня.

Станом на зараз олімпійська команда України виборола 125 ліцензій на Олімпіаду у Парижі. Найбільше представництво у футболі – 18 осіб, а також у легкій атлетиці – 17 спортсменів.

Нагадаємо, президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт, т.в.о. Міністра молоді та спорту України Матвій Бідний та президент Асоціації спортивної боротьби України Юрій Копитко надіслали спільного листа Міжнародному олімпійському комітету у зв’язку з кваліфікацією на Олімпіаду російських і білоруських борців, які відкрито підтримують війну.

Олімпійські ігри в Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

До слова, у столиці Франції з квітня минулого року триває «чистка», під час якої із Парижа виселили 12 545 осіб, серед них – прохачі притулку, сім'ї з дітьми, які перебувають у скрутному становищі, наркозалежні та секс-працівники. Про це пише The Guardian з посиланням на звіт колективу Le Revers de la Médaille.

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Теги: Олімпіада Збірна України Франція

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