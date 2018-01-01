Після нових американських санкцій проти КНДР Росія зажадала переговорів

Москва запросила до переговорів Джозефа Юня, спеціальному представникові США питань КНДР

Заступник міністра закордонних справ Росії Ігор Моргулов закликав в суботу до прямих переговорів між Сполученими Штатами, Росією і Північною Кореєю. Про це повідомило інформаційне агентство ТАРС. Як повідомляє Reuters, заява надійшла після того, як США винесли рішення про накладення найбільшого пакету санкцій на КНДР, які мають на меті чинити



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Москва запросила до переговорів Джозефа Юня, спеціальному представникові США питань КНДР

Заступник міністра закордонних справ Росії Ігор Моргулов закликав в суботу до прямих переговорів між Сполученими Штатами, Росією і Північною Кореєю. Про це повідомило інформаційне агентство ТАРС.

Як повідомляє Reuters, заява надійшла після того, як США винесли рішення про накладення найбільшого пакету санкцій на КНДР, які мають на меті чинити тиск, щоб Північна Корея відмовилася від програм розробки ядерної зброї і балістичних ракет.

«Я певен, що динамічний розвиток нинішньої ситуації на Корейському півострові вимагає активного російсько-американського діалогу в цьому питанні», - сказав Моргулов.

Він додав, що Москва надіслала запрошення на переговори Джозефу Юню, спеціальному представникові США з питань Північної Кореї.

Моргулов додав, що дата переговорів ще обговорюється. Російський дипломат також повторив заклики до переговорів між Вашингтоном і Пхеньяном.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки вводять нові санкції проти Північної Кореї, які ще більше обмежать країну в доходах і паливі.

Джерело: Голос Америки