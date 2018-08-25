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    У світі

    Після спілкування із російською поліцією у Навального запідозрили перелом на руці

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    Після спілкування із російською поліцією у Навального запідозрили перелом на руці

    Навального затримали в рамках адміністративного протоколу від 31 січня

    Затриманого в Москві російського опозиційного політика Олексія Навального відвезли з відділу внутрішніх справ «Даниловський» з підозрою на перелом мізинця лівої руки, повідомила в мережі Twitter його речниця Кіра Ярмиш.

    За її словами, травма могла бути наслідком затримання, в якому брали участь п’ятеро співробітників спецзагону поліції.

    Ярмиш також додала, що Навального затримали в рамках адміністративного протоколу від 31 січня. Вона припускає, що затримання пов’язане з мітингом на підтримку «страйку виборців», який відбувся в Москві 28 січня. Адміністративну справу щодо Навального, яку було порушено після акції, суд повернув у поліцію.

    Суд, за словами речниці, попередньо призначений на понеділок, 27 липня, Навального планують тримати в поліції до суду.

    Раніше в прес-службі Навального повідомляли, що до затриманого в Москві опозиційного політика не пускають захисників.

    Удень 25 липня Навального зупинили біля під'їзду, відібрали телефон. Причини затримання поліцейські не назвали.

    Джерело: Радіо Свобода

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