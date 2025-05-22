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Ердоган обурив громадян новою ініціативою для здоров'я

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Ердоган обурив громадян новою ініціативою для здоров'я
У Туреччині планують вимірювати вагу просто на вулицях
фото із відкритих джерел

Співробітники санітарних служб вимірюватимуть зріст та вагу громадян у громадських місцях

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган розпочав масштабну кампанію проти ожиріння – тепер громадян можуть публічно зважувати прямо на вулицях. Деякі вважають цю ініціативу авторитарною та принизливою. Про це повідомляє Главком із посиланням на Turkish Minute.

Ердоган ініціював масштабну кампанію боротьби з ожирінням, яка включає публічні перевірки ваги громадян на вулицях.

З 10 травня по 10 липня співробітники санітарних служб вимірюватимуть зріст та вагу громадян у громадських місцях, розраховуватимуть індекс маси тіла та, у разі перевищення норми, направлятимуть людей до медичних центрів для консультацій з дієтологами. Мета кампанії – охопити 10 мільйонів людей у ​​всіх 81 провінціях країни.

Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, на 2023 рік третина дорослих у Туреччині страждає на ожиріння.

Експерти пов'язують зростання ожиріння не лише з способом життя, а й із погіршенням економічної ситуації в країні, яка обмежує доступ до здорового харчування.

Ініціатива викликала серйозну критику у соціальних мережах. Користувачі висловлюють стурбованість можливим публічним приниженням та порушенням приватності. Дехто жартує, що влада може конфіскувати їжу у людей на вулицях, інші називають кампанію «полюванням на животи».

«Уявіть, що ви йдете вулицею, вони зупиняють вас і кажуть: «Гей, товстуне, йди в центр», і конфіскують бублик у вашій руці», – пожартував один користувач. Міністерство охорони здоров'я Туреччини поки не уточнило, як забезпечуватиметься добровільність участі у перевірках та як захищатиметься приватність громадян.

Нагадаємо, міжнародна група вчених Глобального дослідження тягаря хвороб дійшла висновку, що вже до 2050 року більше половини дорослого населення світу (3,8 млрд осіб) та третина дітей та підлітків (746 млн осіб) матимуть надмірну вагу або ожиріння. Це створить безпрецедентну загрозу здоров'ю населення, збільшивши ризик передчасних захворювань та летальних випадків на глобальному рівні. 

До слова, український шоумен та гуморист Володимир Жогло розкрив деталі свого різкого схуднення на 54 кілограми за пів року. Він зауважив, що переніс операцію, під час якої йому видалили 80% шлунка.

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Теги: Туреччина Реджеп Таїп Ердоган здоров'я влада харчування

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