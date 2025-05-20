«Було заборонено співати». Соліст Ziferblat розповів про проблеми зі здоров'ям

Лещинський: Євробачення-2025 минуло, і я нарешті можу сказати те що хотів, але не міг

Соліст гурту Ziferblat Данило Лещинський вперше розповів про серйозні проблеми зі здоров'ям під час підготовки до «Євробачення-2025». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telegram-канал групи.

«Євробачення-2025 минуло, і я нарешті можу сказати те що хотів, але не міг. І я розповім це, бо так мені буде легше відпустити внутрішню напругу. А також це, на мою думку, буде дуже корисною інформацію для майбутніх представників України», – написав Лещинський.

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Соліст зауважив, що перед виїздом до Швейцарії отримав підтвердження, що у нього хронічний ларингіт.

«Мені було заборонено співати взагалі. А коли це почалося (на пре-паті, чи взагалі раніше) – поки що невідомо. Ми з лікаркою намагалися форсувати події будь-якими методами. Мої сідниці ще надовго запамʼятають це», – наголосив співак.

Хронічний ларингіт – це затяжне запалення, що локалізується в слизовій гортані. Воно призводить до ураження голосових зв'язок та часто виникає внаслідок недолікованого гострого ларингіту чи тривалого впливу подразнюючих чинників. Такий стан може принести чимало дискомфорту, а за відсутності адекватного лікування призвести до незворотних змін голосових зв'язок, у тому числі до повної втрати голосу, а також інших ускладнень.

Нагадаємо, що у швейцарському Базелі відбувся фінал 69-го пісенного конкурсу Євробачення. У фіналі Україну представляв гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray. Група посіла дев'яте місце.

Зауважимо, що соліст гурту Ziferblat Данило Лещинський вигукнув «Слава Україні» зі сцени Євробачення.