П'ятеро поранених: невідомий почав стріляти по людях у центрі Оттави

Невідомий відкрив вогонь по натовпу, коли люди рухалися на місцевому ринку

У Оттаві на ринку ByWard невдовзі після закриття барів та ресторанів сталася стрілянина. Невідомий почав вести вогонь по людях, внаслідок чого було поранено троє людей. Їх довелося відправити до лікарні, повідомляє CTVnews.

У повідомленні сказано, що поліція Оттави отримала кілька дзвінків до служби екстреної допомоги із повідомленням про стрілянину на Йорк-стріт. На місці події було виявлено трьох чоловіків з вогнепальними пораненнями. Парамедики Оттави повідомили, що поранених було госпіталізовано. Їхній стан оцінили як важкий, але стабільний.

BREAKiNG: Emergency crews on the scene of an early morning shooting on York Street in the ByWard Market.



At least two people treated on the scene by paramedics - transported to hospital. #ottnews pic.twitter.com/bODd32kdeK — Josh Pringle (@PringleJosh) August 26, 2022

Журналісти пишуть, що незабаром після стрілянини слідчі отримали інформацію про те, що в результаті інциденту було поранено ще двох чоловіків.

“This is the most f***ed thing I ever saw” said one witness on York Street.



Witnesses say there was a shooting on York Street shortly after bars closed.



At least two people injured. #ottnews pic.twitter.com/5f76ctcUAZ — Josh Pringle (@PringleJosh) August 26, 2022

Поліція повідомляє, що один із них звернувся за медичною допомогою до лікарні за межами Оттави. Слідчі з'ясовують, чи пов'язані травми зі стріляниною.

За словами свідків, було чути кілька пострілів. Потім вони побачили трьох поранених, які лежали на землі.

До слова, у Вашингтоні 14 серпня біля Капітолію трапився інцидент. Невідомий чоловік на своєму авто протаранив загородження, що було встановлено на Східній вулиці Капітолію, і вчинив стрілянину з машини, після чого застрелився.