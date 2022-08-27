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П'ятеро поранених: невідомий почав стріляти по людях у центрі Оттави

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
П'ятеро поранених: невідомий почав стріляти по людях у центрі Оттави
У центрі Оттави невідомий відкрив стрілянину
фото з відкритих джерел

Невідомий відкрив вогонь по натовпу, коли люди рухалися на місцевому ринку

У Оттаві на ринку ByWard невдовзі після закриття барів та ресторанів сталася стрілянина. Невідомий почав вести вогонь по людях, внаслідок чого було поранено троє людей. Їх довелося відправити до лікарні, повідомляє CTVnews.

У повідомленні сказано, що поліція Оттави отримала кілька дзвінків до служби екстреної допомоги із повідомленням про стрілянину на Йорк-стріт. На місці події було виявлено трьох чоловіків з вогнепальними пораненнями. Парамедики Оттави повідомили, що поранених було госпіталізовано. Їхній стан оцінили як важкий, але стабільний.

Журналісти пишуть, що незабаром після стрілянини слідчі отримали інформацію про те, що в результаті інциденту було поранено ще двох чоловіків.

Поліція повідомляє, що один із них звернувся за медичною допомогою до лікарні за межами Оттави. Слідчі з'ясовують, чи пов'язані травми зі стріляниною.

 За словами свідків, було чути кілька пострілів. Потім вони побачили трьох поранених, які лежали на землі.

До слова, у Вашингтоні 14 серпня біля Капітолію трапився інцидент. Невідомий чоловік на своєму авто протаранив загородження, що було встановлено на Східній вулиці Капітолію, і вчинив стрілянину з машини, після чого застрелився. 

Теги: Канада

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