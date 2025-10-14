Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Учені припустили, що в Сонячній системі може існувати ще одна планета

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Учені припустили, що в Сонячній системі може існувати ще одна планета
Дослідники висунули теорію про Планету Y після того, як помітили дивний нахил приблизно у 50 об'єктів у поясі Койпера
фото:pixabay.com

Новий гіпотетичний світ розміром із Землю може перебувати поруч із потенційною дев’ятою планетою, відкриваючи можливість збільшення числа планет до 10

Астрономи висунули гіпотезу про існування ще однієї невідомої планети в Сонячній системі – так званої планети Y. На відміну від загадкової планети Х, цей кам'янистий світ може бути розміром із Землю і перебувати значно ближче до нас. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Live Science.

Група дослідників проаналізувала траєкторії 50 об’єктів пояса Койпера і помітила, що вони нахилені приблизно на 15 градусів порівняно з орбітами відомих планет. За словами провідного автора дослідження Амiра Сіраджа з Прінстонського університету: «Ми почали шукати пояснення нахилу, крім планети, але виявили, що насправді там має бути планета. Ця робота не є відкриттям планети. Але це, безумовно, відкриття загадки, для якої планета може бути вірогідним рішенням».

За розрахунками вчених, планета Y – кам'янистий світ із масою між Меркурієм і Землею. Вона може розташовуватися на відстані приблизно 100–200 астрономічних одиниць від Сонця, що робить її значно ближчою за планету Х, яка, за припущенням, знаходиться у 400 разів далі від Сонця. Орбіта планети Y нахилена приблизно на 10 градусів відносно площини орбіт відомих планет, що ускладнює її виявлення.

«Планета Y» — прихований світ розміром із Землю
«Планета Y» — прихований світ розміром із Землю
фото з відкритих джерел

Дослідники зазначають, що наразі це не відкриття планети, а лише пояснення спостережуваних аномалій у поясі Койпера. Деякі астрономи, зокрема Саманта Лоулер із Університету Реджайни, висловлюють скепсис через малу вибірку об’єктів, а інші – наприклад, Патрік Софія Лікавка з Японії – вважають, що існування планети Y «ймовірне», але потребує додаткових спостережень.

Якщо припущення підтвердиться, кількість планет Сонячної системи може зрости до десяти.

Нагадаємо, що астрономи вперше зафіксували народження планети AB Aurigae b у реальному часі, спостерігаючи, як вона накопичує газ із навколозіркового диска. Це дозволяє вивчати ранню еволюцію газових гігантів і перевіряти моделі формування планет.

Читайте також:

Теги: космос

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Час подивитися у космос
Час подивитися у космос: супутники змінюють війну
6 жовтня, 13:03
Маск готовий до колонізації Марсу
Ілон Маск розповів, коли людство зможе жити на Марсі
23 вересня, 18:20
BBC: Росія щотижня глушить британські військові супутники
BBC: Росія щотижня глушить британські військові супутники
3 жовтня, 14:47

Соціум

Учені припустили, що в Сонячній системі може існувати ще одна планета
Учені припустили, що в Сонячній системі може існувати ще одна планета
Генеральний директор Apple назвав шість книг, які допоможуть досягти успіху
Генеральний директор Apple назвав шість книг, які допоможуть досягти успіху
Прийом біженців з України буде зупинено? Польща зробила заяву
Прийом біженців з України буде зупинено? Польща зробила заяву
Росія вичерпала понад 50% запасів бронетехніки та артилерії – дослідження
Росія вичерпала понад 50% запасів бронетехніки та артилерії – дослідження
Чого зумерам бракує для кар'єрного зростання? Результати нового дослідження
Чого зумерам бракує для кар'єрного зростання? Результати нового дослідження
Екологічна катастрофа: Анапа знову в мазуті через аварію танкерів, що сталася минулого року
Екологічна катастрофа: Анапа знову в мазуті через аварію танкерів, що сталася минулого року

Новини

Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua