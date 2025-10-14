Учені припустили, що в Сонячній системі може існувати ще одна планета

Дослідники висунули теорію про Планету Y після того, як помітили дивний нахил приблизно у 50 об'єктів у поясі Койпера

Новий гіпотетичний світ розміром із Землю може перебувати поруч із потенційною дев’ятою планетою, відкриваючи можливість збільшення числа планет до 10

Астрономи висунули гіпотезу про існування ще однієї невідомої планети в Сонячній системі – так званої планети Y. На відміну від загадкової планети Х, цей кам'янистий світ може бути розміром із Землю і перебувати значно ближче до нас. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Live Science.

Група дослідників проаналізувала траєкторії 50 об’єктів пояса Койпера і помітила, що вони нахилені приблизно на 15 градусів порівняно з орбітами відомих планет. За словами провідного автора дослідження Амiра Сіраджа з Прінстонського університету: «Ми почали шукати пояснення нахилу, крім планети, але виявили, що насправді там має бути планета. Ця робота не є відкриттям планети. Але це, безумовно, відкриття загадки, для якої планета може бути вірогідним рішенням».

За розрахунками вчених, планета Y – кам'янистий світ із масою між Меркурієм і Землею. Вона може розташовуватися на відстані приблизно 100–200 астрономічних одиниць від Сонця, що робить її значно ближчою за планету Х, яка, за припущенням, знаходиться у 400 разів далі від Сонця. Орбіта планети Y нахилена приблизно на 10 градусів відносно площини орбіт відомих планет, що ускладнює її виявлення.

«Планета Y» — прихований світ розміром із Землю фото з відкритих джерел

Дослідники зазначають, що наразі це не відкриття планети, а лише пояснення спостережуваних аномалій у поясі Койпера. Деякі астрономи, зокрема Саманта Лоулер із Університету Реджайни, висловлюють скепсис через малу вибірку об’єктів, а інші – наприклад, Патрік Софія Лікавка з Японії – вважають, що існування планети Y «ймовірне», але потребує додаткових спостережень.

Якщо припущення підтвердиться, кількість планет Сонячної системи може зрости до десяти.

