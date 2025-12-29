Головна Світ Соціум
Російську Тулу атакували ракети

Аліна Самойленко
Аліна Самойленко
Російську Тулу атакували ракети
Росіяни заявили про збиття українських балістичних ракет

У ніч на 29 грудня балістичні ракети атакували російське місто Тула. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+ та місцеві телеграм-канали.

У Тулі оголосили ракетну небезпеку та писали, що місто атакувала саме українські балістичні ракети. Звичайно, росіяни заявили про збиття.

Тим не менш, відомо, що вибухи лунали у Заводському районі Тули. Нагадаємо, в місті працює безліч заводів, особливо в оборонно-промисловому комплексі, таких як Імператорський Тульський збройовий завод (ТОЗ), «Щеглівський вал», «Тулачермет» (металургія), «Туламашзавод» (машинобудування, медицина), «Техприлад» (приладобудування), а також підприємства («Браєр») та інші.

Як відомо, у ніч на 4 грудня в Орловській області та Ставропольському краю у Росії прогриміли потужні вибухи на тлі повідомлень про атаку БпЛА. Є інформація про ймовірне ураження великого хімічного підприємства «Азот» у Невинномиську. 

Мешканці міста Орел в Орловській області РФ повідомили про щонайменше 10 вибухів. Ймовірно, влучання сталося неподалік від місцевої ТЕЦ. Паралельно з цим про атаку дронів повідомили жителі Невинномиська в Ставропольському краї. Очевидці нарахували щонайменше шість вибухів.

Повідомлялося, що у ніч на 2 листопада безпілотники атакували Краснодарський край у Росії. Вибухи чули у Туапсе, Лазаревському, біля морського порту Темрюк. 

За попередньою інформацією у Туапсе безпілотники уразили «Причал 1 нафтового терміналу Туапсе», він же він же «Глибоководний причал Роснафти». Пишуть, що влучання прийшлось по центральній вантажній естакаді, який є основним вузлом перевалки нафти і темних нафтопродуктів між береговими ємностями терміналу та танкерами.

Також БпЛА атакували морський порт Темрюк в Краснодарському краї. Як відомо, потужність терміналу перевалки нафтопродуктів більше 2 млн тонн на рік.

Крім того, вночі 26 листопада безпілотники атакували Чебоксари, столицю Чуваської Республіки в Російській Федерації. 

У Чебоксарах пролунали потужні вибухи, після яких з'явилося задимлення та пожежа. Ймовірно, було влучання у ВНІІР, який є основним виробником антен «Комета», що активно використовуються на безпілотниках Росії. 

