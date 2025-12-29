Папа Римський відправив Україні гуманітарну допомогу

Окрім продуктів, понтифік надіслав фінансову допомогу для підтримки постраждалих у різних країнах, зокрема в Україні

Три вантажівки із супами були спрямовані до українських областей, які найбільше постраждали від війни

Папа Римський Лев XIV відправив Україні три вантажівки гуманітарної допомоги зі 100 тис. порцій супу швидкого приготування різних смаків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Vatican News.

Зазначається, що Папа Римський ще до Різдва «захотів подумати про сім’ї, що, як і Свята Родина, прямують стражденним шляхом вигнання в пошуках притулку». Понтифік надіслав фінансову допомогу «для тих, хто страждає в різних країнах», зокрема в Україні.

Лев XIV відправив Україні три вантажівки гуманітарної допомоги зі 100 тис. порцій супу швидкого приготування фото: Vatican News

«Якщо йдеться про Україну, то ще перед Різдвом до Ватикану прибули три вантажівки із супами швидкого приготування різних смаків, понад 100 тис. порцій, які відправили в місцевості, найбільше постраждалі від бойових дій», – йдеться в повідомленні.

Перед Різдвом до Ватикану прибули три вантажівки із супами швидкого приготування різних смаків, які Папа Римський отримав від корейського виробника Samyang Foods, який уже вдруге підтримав гуманітарні ініціативи Святого Престолу.

Продукцію надала корейська компанія Samyang Foods фото: Vatican News

Цю допомогу згодом відправили в Україну, у місцевості, найбільше постраждалі від бойових дій, «де немає електрики, води та опалення». «Папа не тільки молиться за мир, але й хоче в такий спосіб бути присутнім у сім'ях, які страждають», – зазначає Vatican News.

Нагадаємо, Папа Римський Лев XIV привітав світ з Різдвом, побажавши миру всім, хто страждає від війни, та розради й солідарності для тих, хто потерпає від злиднів, несправедливості, насильства та стихійних лих.

«Особливо молімося за стражденний український народ: нехай же вщухне гуркіт зброї, а залучені сторони, підтримані зусиллями міжнародної спільноти, знайдуть відвагу вести щирий, прямий і шанобливий діалог», – сказав понтифік, виголошуючи промову з лоджії базиліки Святого Петра у Ватикані.

До слова, Ватикан розглядає можливий візит Папи Лева до України. Апостольський нунцій дипломатичний представник Папи Римського Вісвальдас Кульбокас повідомив, що не виключає такої можливості.