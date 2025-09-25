Головна Світ Соціум
Астрономи вперше в історії зафіксували народження планети у реальному часі

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Астрономи вперше в історії зафіксували народження планети у реальному часі
Протопланета AB Aurigae b накопичує матеріал із навколозіркового диска – астрономи зафіксували її формування в реальному часі
фото: News&Blog

Протопланета AB Aurigae b активно накопичує матеріал із навколопланетного диска, демонструючи процес формування газового гіганта

Міжнародна команда астрономів зафіксувала процес зростання протопланети AB Aurigae b, розташованої на відстані 93 астрономічних одиниць від своєї молодої зірки. Це перше спостереження формування планети у режимі реального часу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Universe Today.

Вчені використали спектрограф MUSE Дуже Великого телескопа (VLT) у Чилі, щоб виявити альфа-випромінювання водню від AB Aurigae b. Це світіння свідчить про падіння газу всередину протопланети, а не його розсіювання. Газ рухався зі швидкістю близько 100 км/с у напрямку до Землі та близько 75 км/с у зворотному напрямку, що підтвердило процес акреції.

На відміну від інших молодих планет, AB Aurigae b залишається прихованою у щільному диску, що дало змогу вперше безпосередньо простежити накопичення маси на ранніх стадіях розвитку. Вік системи становить близько 2 мільйонів років.

Розташування планети кидає виклик класичним моделям формування планет: на такій відстані від зірки об’єкт, ймовірно, виник через гравітаційний колапс щільних ділянок газопилового диска, а не поступову акрецію ядра.

Навколопланетний диск працює як «механізм живлення», передаючи матеріал з великого протопланетного диска на зростаючу планету. Це відкриття дає безпосередні докази масової акреції газових гігантів і відкриває нові горизонти для вивчення формування планет у молодих зоряних системах.

Нагадаємо, що 21 січня українці спостерігали рідкісне астрономічне явище – парад планет, коли одночасно у небі будуть видимі Марс, Юпітер, Уран, Венера, Нептун та Сатурн. Пізніше до параду приєднається і Меркурій. Найкращі умови для спостереження були у березні, оскільки тоді небо буде темним, а планети розташовані в оптимальних позиціях.

Хоча Уран і Нептун не було видно неозброєним оком, їх можна розгледіти за допомогою телескопа. Венера і Сатурн розміщуватимуться близько одна до одної на заході, Юпітер – на півдні, а Марс – на сході. Явище триватиме протягом січня та лютого, даючи любителям астрономії шанс спостерігати рідкісне зближення планет у небі.

Астрономи вперше в історії зафіксували народження планети у реальному часі
Астрономи вперше в історії зафіксували народження планети у реальному часі
