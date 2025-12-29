Головна Світ Соціум
Майже 60 метеозондів з Білорусі пролетіли над Польщею на Різдво

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Майже 60 метеозондів з Білорусі пролетіли над Польщею на Різдво
На Різдво в Польщу залетіли майже 60 метеозондів
Один із них обірвав енергетичну мережу в Люблінському районі

Близько 60 метеозондів з контрабандою з Білорусі потрапили на територію Польщі в ніч перед Різдвом. Про це повідомляє RMF FM.

Поліцейські та прикордонники виявили повітряні кулі з вантажем сигарет, а також самі пакунки і GPS-пристрої для визначення місцезнаходження.

Більшість контрабанди службовці знайшли в Підляському воєводстві. Чотири випадки незаконного перетину кордону зафіксували у Люблінському воєводстві.

Повітряні кулі летіли навіть на висоті 9 тисяч метрів, зазначає джерело.

Такі інциденти обтяжують системи моніторингу та завдають клопотів жителям прикордонних районів.

У Люблінському регіоні один з зондів з вантажем обірвав енергетичну мережу, позбавивши багатьох споживачів електроенергії.

Нагадаємо, що метеозонди, що проникли у повітряний простір Польщі з білорусі 25 грудня, перевозили кілька тисяч пачок контрабандних сигарет. За даними поліції Підляшшя, у пакунках, що впали у населених пунктах Гоньондзі, Богушево та Заборово, було понад 4 тисячі пачок незаконних цигарок.

Окрім того, вночі 25 грудня було зафіксовано вторгнення у повітряний простір Польщі об’єктів з боку Білорусі. У Польщі заявили про «напружену ніч» для військових через появу російського літака над Балтійським морем поблизу польського кордону та проникнення метеозондів із Білорусі.

Згідно із заявою, вранці над міжнародними водами Балтійського моря польські винищувачі «перехопили, візуально ідентифікували та супроводили» розвідувальний літак РФ, який виконував політ неподалік межі повітряного простору Польщі. 

