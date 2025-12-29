Кремль звинуватив Україну в атаці на резиденцію Путіна

Керівник ЦПД: Лавров маскує бажання продовжувати удари (по Україні, – «Главком») «атакою на резиденцію Путіна»

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що нібито Україна в ніч на 29 грудня «здійснила атаку БпЛА на держрезиденцію диктатора Володимира Путіна в Новгородській області». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські пропагандистські видання.

За словами Лаврова, в атаці нібито було задіяно 91 дрон, які збила ППО. Він пригрозив, що «об'єкти і час удару у відповідь на атаки на держрезиденцію Путіна визначено».

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зауважив, що «Росія із самого початку планувала бити по українській інфраструктурі протягом всієї зими».

«Зараз же Лавров банально маскує бажання продовжувати удари «атакою на резиденцію Путіна», і цим ніби намагається виправдати перед США подальші терористичні удари по Україні. Але ж першочергові плани росіян і так відомі, ця спроба замаскувати терор під «відповідь» – невдала», – наголосив Коваленко.

Раніше голова управління НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко попередив, що РФ готує нову масовану атаку по енергетиці, ймовірний інтервал ударів приблизно кожні 10 днів.