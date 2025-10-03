BBC: Росія щотижня глушить британські військові супутники

Глава Космічного командування Пол Тедман Великої Британії вперше детально розповів про втручання РФ у космічні ресурси країни

Британські військові супутники постійно піддаються спробам глушіння з боку Росії, яка намагається збирати з них інформацію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу Космічного командування Британії, генерала-майор Пола Тедмана в BBC.

За словами генерала Тедмана, «російські супутники стежили за британськими військовими супутниками». В інтерв'ю генерал вперше визначив рівень втручання Москви у космічні ресурси Великої Британії. Він сказав, що «Росія також щотижня намагалася глушити військові супутники Великої Британії за допомогою наземних систем».

Минулого місяця міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Росія стежила за супутниками, які використовували їхні військові.

Генерал Тедман детально розповів про те, як Росія робить те саме з Великою Британією: «Їх цікавить те, що ми робимо, і ми літаємо відносно близько». «У них на борту є корисні навантаження, які можуть бачити наші супутники, і вони намагаються зібрати з них інформацію».

Тедман заявив, що британські військові супутники були оснащені технологіями боротьби з глушильними перешкодами, але додав: «Ми бачимо, як росіяни досить постійно глушать наші супутники».

На уточнене питання, як часто це відбувається, він відповів: «щотижня». За його словами, це було навмисно, і активність посилилася після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Велика Британія має півдюжини спеціалізованих військових супутників на орбіті, що забезпечують зв'язок і спостереження. Для порівняння, США, Китай та Росія мають понад сотню. Сукупний російський та китайський парк супутників збільшився на 70% за останнє десятиліття.

Генерал Тедман заявив, що «Росія та Китай випробували протисупутникову зброю. Як Велика Британія, так і США попереджали, що Росія розробляє можливості для розміщення ядерної зброї в космосі».

У той час як США вважають Китай головною загрозою, генерал Тедман вважає Росію більш безпосередньою небезпекою: «Я б сказав, що китайці мають набагато складніші можливості, але росіяни мають більше бажання використовувати свої контркосмічні системи».

Тедман сказав, що він «дійсно стурбований» тим, що відбувається в космосі – не лише загрозами, а й зростаючим скупченням космічних ресурсів. Наразі на орбіті перебуває близько 45 тисяч об’єктів, включаючи близько 9 тисяч супутників. Цього року в космос буде запущено ще 300 ракет.

Нагадаємо, що Служба безпеки України та кіберполіція затримали у Харкові 47-річного чоловіка, який працював на військово-космічні сили Росії. Як гендиректор російської компанії, він сприяв налаштуванню супутників-шпигунів «Кондор-ФКА» та «Обзор-Р», які використовувалися для стеження за українськими позиціями та коригування вогню противника. Чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.