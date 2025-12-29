Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Нові правила забудови в Польщі: з 2026 року бомбосховища стануть обов'язковими

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Нові правила забудови в Польщі: з 2026 року бомбосховища стануть обов'язковими
Польща закриває прогалини в обороні цивільних
фото: ft.com

Польща інвестує €3,8 млрд у цивільний захист та будує «Східний щит» проти дронів

Уряд Польщі запроваджує радикальні зміни у містобудівне законодавство. З 2026 року забудовники будуть зобов'язані проектувати та будувати бомбосховища у більшості нових житлових та громадських об'єктів. Це рішення стало відповіддю на ряд безпекових викликів, серед яких – вторгнення російських дронів у повітряний простір країни та диверсії на залізниці. Попри те, що Польща витрачає на армію рекордні 5% ВВП, інфраструктура захисту населення довгу годину залишалася слабким ланкою. Більшість наявних укриттів – це спадок комуністичної епохи, що перебуває у неналежному стані, пише «Главком».

Щоб виправити ситуацію, кабінет Дональда Туска заклав у бюджеті на 2025 рік 3,8 млрд євро (16 млрд злотих) спеціально на будівництво та модернізацію сховищ. Як повідомляє Financial Times, мета реформи – забезпечити надійну захист для значно більшої частки населення, ніж нинішні критичні 3%.

Нагадаємо, паралельно зі будівництвом укриттів, Польща завершує створення масштабного оборонного комплексу на кордоні. Заступник міністра оборони Цезарій Томчик в інтерв'ю The Guardian підтвердив, що протягом найближчих двох років вздовж східних кордонів постає мережа протидронних укріплень.

Вартість проєкту складе понад 2 мільярди євро. Фінансування здійснюватиметься переважно через європейську програму SAFE (Security Action for Europe). Нові системи ППО будуть інтегровані з існуючими лініями оборони, створюючи багатошаровий захист від безпілотників та ракет.

Читайте також:

Теги: Польща будівництво бомбосховища фінансування інфраструктура населення правила системи ППО

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Транш буде перераховано до кінця грудня 2025 року
Рада ЄС схвалила 2,3 млрд євро для України
11 грудня, 21:22
Шмигаль запропонував партнерам виділяти не менше 0,25% ВВП на підтримку України
На «Рамштайні» Шмигаль запропонував новий рівень фінансування допомоги Україні
16 грудня, 17:59
«Тільки правда вас визволить». Професор Богдан Гудь пояснює, як рятувати україно-польські відносини
«Тільки правда вас визволить». Професор Богдан Гудь пояснює, як рятувати україно-польські відносини інтерв'ю
Вчора, 09:30
Джейсон Орвіс у своєму маєтку в Юті
Мільйонер із США побудував маєток для 200 людей на випадок апокаліпсису
1 грудня, 23:12
Тваринка майже десять годин залишалася під важкою плитою перекриття, не маючи можливості вибратися самостійно
На Київщині рятувальники витягли з-під завалів кошеня
29 листопада, 18:58
Станція «Мостицька» буде закінчена в основних конструкціях у 2026 році, але метро поїде не раніше, ніж коли закінчиться будівництво двох станцій, зокрема й «Варшавської»
Будівництво метро на Виноградар: названо нові терміни відкриття станції «Мостицька»
3 грудня, 20:12
Однією з головних цілей став РФ вузловий залізничний центр у Фастові під Києвом
РФ різко змінила тактику ударів по Україні: що стало новою ціллю
7 грудня, 16:59
Нідерланди підняли штрафи
Штраф 440 євро за смартфон: Нідерланди радикально підвищують дорожні штрафи
22 грудня, 15:30
Навіть сьогодні варіант «воювати до виходу на кордони 1991 року» підтримують до 10% українців
Який сценарій закінчення війни є бажаним для українців: соціолог розкрив очікування суспільства
Вчора, 21:15

Соціум

Нові правила забудови в Польщі: з 2026 року бомбосховища стануть обов'язковими
Нові правила забудови в Польщі: з 2026 року бомбосховища стануть обов'язковими
У Мексиці зійшов з рейок пасажирський потяг: понад десяток загиблих
У Мексиці зійшов з рейок пасажирський потяг: понад десяток загиблих
Папа Римський відправив Україні гуманітарну допомогу
Папа Римський відправив Україні гуманітарну допомогу
Російську Тулу атакували ракети
Російську Тулу атакували ракети
У США зіткнулися два гелікоптери, є загиблий
У США зіткнулися два гелікоптери, є загиблий
Безпілотники атакували Краснодарський край: ймовірно, під атакою військовий аеродром
Безпілотники атакували Краснодарський край: ймовірно, під атакою військовий аеродром

Новини

В Україні хмарно: погода на 29 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
27 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 26 грудня
26 грудня, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua