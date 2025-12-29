Нові правила забудови в Польщі: з 2026 року бомбосховища стануть обов'язковими

Польща інвестує €3,8 млрд у цивільний захист та будує «Східний щит» проти дронів

Уряд Польщі запроваджує радикальні зміни у містобудівне законодавство. З 2026 року забудовники будуть зобов'язані проектувати та будувати бомбосховища у більшості нових житлових та громадських об'єктів. Це рішення стало відповіддю на ряд безпекових викликів, серед яких – вторгнення російських дронів у повітряний простір країни та диверсії на залізниці. Попри те, що Польща витрачає на армію рекордні 5% ВВП, інфраструктура захисту населення довгу годину залишалася слабким ланкою. Більшість наявних укриттів – це спадок комуністичної епохи, що перебуває у неналежному стані, пише «Главком».

Щоб виправити ситуацію, кабінет Дональда Туска заклав у бюджеті на 2025 рік 3,8 млрд євро (16 млрд злотих) спеціально на будівництво та модернізацію сховищ. Як повідомляє Financial Times, мета реформи – забезпечити надійну захист для значно більшої частки населення, ніж нинішні критичні 3%.

Нагадаємо, паралельно зі будівництвом укриттів, Польща завершує створення масштабного оборонного комплексу на кордоні. Заступник міністра оборони Цезарій Томчик в інтерв'ю The Guardian підтвердив, що протягом найближчих двох років вздовж східних кордонів постає мережа протидронних укріплень.

Вартість проєкту складе понад 2 мільярди євро. Фінансування здійснюватиметься переважно через європейську програму SAFE (Security Action for Europe). Нові системи ППО будуть інтегровані з існуючими лініями оборони, створюючи багатошаровий захист від безпілотників та ракет.