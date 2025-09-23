Ілон Маск розповів, коли людство зможе жити на Марсі

Маск вважає, що людство зможе облаштуватися на Марсі до 2055 року

Засновник і генеральний директор компанії SpaceX Ілон Маск заявив, що людство зможе створити стійку, самодостатню колонію на Марсі вже до 2055 року. За його словами, для цього необхідні ключові прориви в галузі важких ракет-носіїв. Про це пише «Главком» із посиланням на space.com.

Маск вважає, що освоєння Марса можливе протягом 30 років, але за умови, що з кожним стартовим вікном (яке відкривається раз на два роки) експоненціально збільшуватиметься тоннаж, який доставляється на планету.

Мільярдер наголосив, що для створення повноцінної колонії на Марсі потрібні «всі інгредієнти цивілізації»: від житлових модулів та роботизованих помічників до засобів для вирощування їжі, отримання палива з марсіанської атмосфери та матеріалів для виробництва мікрочипів і ракет.

Для виконання цих завдань призначена майбутня повністю багаторазова транспортна система Starship V3, яка зможе виводити на орбіту понад 100 тонн корисного вантажу. За розрахунками SpaceX, саме ця версія стане першою, яка полетить на Марс, і компанія планує відправити перші безпілотні місії до Червоної планети вже наступного року.

Нагадаємо, Ілон Маск неодноразово заявляв, що колонізація Марса – це питання виживання людства як виду. Він вважає, що створення колонії на іншій планеті може стати «резервною копією» цивілізації на випадок глобальної катастрофи на Землі.

