У Мексиці зійшов з рейок пасажирський потяг: понад десяток загиблих

Потяг, який зійшов з рейок, перевозив 250 осіб

У південному штаті Оахака в Мексиці із рейок зійшов пасажирський поїзд. Через аварію загинуло щонайменше 13 людей, 98 людей зазнали поранень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Зазначається, що аварія трапилася поблизу міста Нісанда. У потязі перебували 250 осіб. 98 людей зазнали поранень, із них 36 отримують медичну допомогу.

Аварія сталася біля населеного пункту Нісанда фото: Reuters

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум заявила, що п’ятеро постраждалих перебувають у критичному стані, а до місця аварії направили високопосадовців для допомоги родинам загиблих.

Потяг був запущений у 2023 році та є частиною масштабного Інтерокеанічного коридору – проєкту, що має з’єднати тихоокеанський порт Саліна-Крус із портом на узбережжі Мексиканської затоки. Ініціатива покликана створити торговельний маршрут, який потенційно може конкурувати з Панамським каналом.

Нагадаємо, у Мексиці сталася велика залізнична аварія, в результаті якої загинули 10 людей і понад 60 отримали поранення.

До слова, на польсько-українському кордоні біля Медики водій українського мікроавтобуса постраждав у ДТП: його транспортний засіб зіткнувся з поїздом на залізничному переїзді без світлофорів та шлагбаумів.