Племінниця Трампа видасть книгу про «непристойні» випадки з життя президента

Племінниця Дональда Трампа розкриє його податкові схеми

У своїй книзі 55-річна Мері розповість «шокуючі і непристойні» випадки з життя Трампа

Племінниця американського президента Дональда Трампа Мері опублікує книгу, в якій розкриє інформацію про податки свого дядька.

Про це повідомив новинний портал Daily Beast.

За даними джерел, в книзі «Занадто багато і ніколи не вистачає» (Too Much And Never Enough), яка вийде в продаж 11 серпня, 55-річна Мері розповість «шокуючі і непристойні» випадки з життя Трампа.

Крім того, вона розповість, як зіграла вирішальну роль в розслідуванні газети New York Times, в якому говорилося, що глава держави за допомогою податкових схем забрав собі більше 400 мільйонів доларів в перерахунку на нинішні ціни з бізнесу нерухомості свого батька Фреда Трампа.

Племінниця президента США була головним джерелом інформації для журналістського розслідування, удостоєного Пулітцерівської премії, надавши газеті податкові декларації дідуся та іншу конфіденційну фінансову документацію своєї сім'ї.

До книги також увійде бесіда Мері з Трампом, відставним федеральним суддею Меріенн Трамп-Беррі. Портал відзначає, що вона розкриє «потаємні думки» і піддасть критиці свого брата.

Також в книзі Дональда і Фреда Трампа звинуватять у причетності до смерті батька Мері, який помер після серцевого нападу. На її думку, що чоловіку, який страждав від алкоголізму, не приділяли необхідної уваги.

Раніше видання The Washington Post опублікувало витяги з книги Мері Трамп про те, що перша леді США Меланія Трамп після перемоги чоловіка Дональда Трампа на президентських виборах в 2016 році наполягла на новому шлюбному контракті.

Відзначається, що перша леді США виступала за відображення в оновленому шлюбному договорі розширення зобов'язань чоловіка, що стосуються підтримки їхнього сина Беррона. Також на зміни в шлюбному договорі вплинули новини про ймовірні подружні зради Трампа.