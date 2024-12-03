Площа виснажених земель у світі перевищила розмір Антарктиди – The Guardian

Площа виснажених земель досягла 15 млн. кв. км

Сьогодні швидкість деградації земель у всьому світі становить мільйон квадратних кілометрів на рік. Про це пише The Guardian із посиланням на дослідження Потсдамського інституту вивчення кліматичних змін. Площа неродючих земель перевищила розмір Антарктиди. За словами вчених, це підриває зусилля зі стабілізації клімату, захисту природи та забезпечення сталого постачання продовольства.

«Донедавна екосистеми суходолу поглинали майже третину антропогенного забруднення вуглекислим газом, навіть за умови, що ці викиди збільшилися вдвічі. Але за останнє десятиліття здатність дерев та ґрунту поглинати надлишок CO₂ скоротилася на 20% через вирубку лісів та зміну клімату», – йдеться у публікації.

Дослідники уточнили, що площа виснажених земель досягла 15 млн. кв. км. Вони закликали країни терміново змінити курс, щоб не допустити нецільового використання земель, що загрожує здатності планети «підтримувати добробут людини та довкілля».

Нагадаємо, більше ніж 50% від усього виробництва їжі у світі може опинитися на межі краху протягом наступних 25 років на тлі того, як на планеті швидко збільшується водна криза. Згідно з доповіддю Глобальної комісії з економіки води, відповідного розвитку подій не вдасться уникнути, якщо не будуть вжиті термінові дії, спрямовані на збереження водних ресурсів та боротьбу зі знищенням екосистем, від яких залежить прісна вода.

До слова, у Великій Британії зростає кількість організацій, які під тиском громадських екологічних організацій забороняють своїм співробітникам перельоти в межах країни по роботі, щоб не збільшувати кількість шкідливих викидів.