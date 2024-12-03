Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Площа виснажених земель у світі перевищила розмір Антарктиди – The Guardian

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Площа виснажених земель у світі перевищила розмір Антарктиди – The Guardian
Дослідники описали шокуючі зміни клімату в усьому світі
фото із відкритих джерел

Площа виснажених земель досягла 15 млн. кв. км

Сьогодні швидкість деградації земель у всьому світі становить мільйон квадратних кілометрів на рік. Про це пише The Guardian із посиланням на дослідження Потсдамського інституту вивчення кліматичних змін. Площа неродючих земель перевищила розмір Антарктиди. За словами вчених, це підриває зусилля зі стабілізації клімату, захисту природи та забезпечення сталого постачання продовольства.

«Донедавна екосистеми суходолу поглинали майже третину антропогенного забруднення вуглекислим газом, навіть за умови, що ці викиди збільшилися вдвічі. Але за останнє десятиліття здатність дерев та ґрунту поглинати надлишок CO₂ скоротилася на 20% через вирубку лісів та зміну клімату», – йдеться у публікації.

Дослідники уточнили, що площа виснажених земель досягла 15 млн. кв. км. Вони закликали країни терміново змінити курс, щоб не допустити нецільового використання земель, що загрожує здатності планети «підтримувати добробут людини та довкілля».

Нагадаємо, більше ніж 50% від усього виробництва їжі у світі може опинитися на межі краху протягом наступних 25 років на тлі того, як на планеті швидко збільшується водна криза. Згідно з доповіддю Глобальної комісії з економіки води, відповідного розвитку подій не вдасться уникнути, якщо не будуть вжиті термінові дії, спрямовані на збереження водних ресурсів та боротьбу зі знищенням екосистем, від яких залежить прісна вода.

До слова, у Великій Британії зростає кількість організацій, які під тиском громадських екологічних організацій забороняють своїм співробітникам перельоти в межах країни по роботі, щоб не збільшувати кількість шкідливих викидів. 

Читайте також:

Теги: клімат вода криза наука вчені

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Підприємства Німеччини відчувають кризу
У Німеччині три головні галузі економіки поринули у кризу
8 листопада, 09:32
Ford заявив, що скоротить кількість працівників
Автогігант Ford анонсує звільнення у Європі: хто у цьому винен
21 листопада, 12:06
У 2018 та 2019 роках у європейських містах були організовані мітинги, де молодь висловлювалася на тему зміни клімату
Молодь відмовляється народжувати через зміни клімату – кліматологиня
11 листопада, 15:30
У Києві 15-го листопада – мокрий сніг
Київ засипле снігом, але на вихідні варто очікувати потепління
15 листопада, 07:14
Дніпровську набережну затопило: водіям слід обрати інший маршрут
Дніпровську набережну затопило: водіям слід обрати інший маршрут
15 листопада, 08:42
Ціни на оливкову олію цьогоріч будуть падати
Ціна на оливкову олію у світі зміниться: прогноз найбільшого виробника
19 листопада, 10:42
Президент Володимир Зеленський під час зустрічі зі студентами
У владі – кадрова криза: Зеленський визнав проблему
17 листопада, 18:41
Тривалість сезону цвітіння в Європі і вологість посилили симптоми алергії на пилок
Зміна клімату сильно вдарить по алергікам – Euronews
22 листопада, 11:30
Естонія виділила Україні грошову допомогу. Яка сфера отримає фінансування
Естонія виділила Україні грошову допомогу. Яка сфера отримає фінансування
26 листопада, 08:28

Соціум

Площа виснажених земель у світі перевищила розмір Антарктиди – The Guardian
Площа виснажених земель у світі перевищила розмір Антарктиди – The Guardian
Шольц розповів, що було у його сріблястій валізі, яка спровокувала лавину мемів
Шольц розповів, що було у його сріблястій валізі, яка спровокувала лавину мемів
Пʼятий день протестів. Що зараз відбувається у центрі Тбілісі
Пʼятий день протестів. Що зараз відбувається у центрі Тбілісі
Авіакомпанія AirBaltic вже розробила план повернення в Україну
Авіакомпанія AirBaltic вже розробила план повернення в Україну
По Москві розгулював робопес-наркокур'єр
По Москві розгулював робопес-наркокур'єр
У Німеччині 17-річний юнак готував масштабний теракт на Різдво – Bild
У Німеччині 17-річний юнак готував масштабний теракт на Різдво – Bild

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
115K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 грудня: ситуація на фронті
41K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 грудня 2024
13K
Протести в Грузії та атака дронів на Тернопіль: головне за ніч
13K
Нардепка розповіла, коли відбудеться наступна індексація пенсій
7530
Втрати ворога станом на 2 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
2790
Сирський анонсував зміни у підготовці військових офіцерів

Новини

3 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Протести в Грузії та атака дронів на Тернопіль: головне за ніч
Вчора, 06:57
2 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
ДТЕК отримав дві золоті нагороди Effie Awards за соціально важливу кампанію
30 листопада, 16:32
30 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 листопада, 00:00
Протести в Грузії, атака безпілотників на Росію. Головне за ніч
29 листопада, 07:07

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua