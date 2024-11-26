Естонія виділила Україні грошову допомогу. Яка сфера отримає фінансування

«Україна дуже чітко вказали на потреби, які зараз має, щоб зробити великі кроки на шляху до Європейського союзу»

Міністр Естонії з питань клімату Йоко Алендер заявила, що Естонія направить на підтримку кліматичних і екологічних проєктів України €1 млн. Про це повідомляє естонський мовник ERR.

Напередодні на конференції ООН по клімату COP29 (Конференція ООН зі зміни клімату – «Главком») було досягнуто угоди, відповідно до якої більш заможні країни будуть виділяти $300 млрд щорічно на допомогу країнам, що розвиваються, у подоланні кліматичних змін і впровадження екологічно чистих технологій.

«Ми вирішили, що цей €1 млн, який ми (Естонія – ред.) виділяємо, буде спрямований саме на підтримку екологічних і кліматичних проектів в Україні», – пояснила Алендер.

Своєю чергою віцеканцлер естонського міністерства з екологічних реформ Крісті Клаас зазначила, що ці кошти виходять із систем торгівлі викидами. «Як держава-член Європейського союзу ми завжди отримували кошти через систему торгівлі викидами, які ми повинні спрямовувати на співпрацю в області розвитку», – сказала Клаас.

На кліматичних конференціях також відбулися зустрічі з представниками Міністерства навколишнього середовища України. «Вони дуже чітко вказали на потреби, які зараз має країна, щоб зробити великі кроки на шляху до Європейського союзу. Це стосується як розробки законодавства, так і уповільнення змін клімату на місцях», – описала ситуацію Клаас.

Нагадаємо, 11 листопада, президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони Естонії Ханно Певкуром. Про це повідомляє Офіс президента. Ханно Певкур оголосив про новий військовий пакет на потреби Сил оборони перед початком зими. До нього, зокрема, увійде уніформа для українських воїнів.

Президент з міністром оборони обговорили можливості естонської сторони фінансувати виробництво далекобійних дронів в Україні та нагальні оборонні потреби. Також йшла мова про допомогу для комплектування нових бригад.

До слова, міністр оборони Ханно Певкур зустрінеться у листопаді з очільником українського Міноборони Рустемом Умєровим. Вони обговорять можливість закупівлі українського озброєння, зокрема дронів.

Як зазначено, в Україні виробляють ракети великої дальності, однак за швидкістю вони суттєво поступаються західним аналогам, тому замість ракет Естонія не виключає закупівлю українських дронів.